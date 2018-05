Firea a refuzat invitatia lui Nicusor Dan la o dezbatere publica la jumatate de mandat

Ziare.

com

"Dar cine este Nicusor Dan? Acel domn care i-a pacalit pe bucuresteni si dupa ce a obtinut votul de consilier general a fugit pentru un job mai bun, mai bine platit si cu sinecuri mai multe in Parlament? Eu imi dau toate raspunsurile si raportul in fata bucurestenilor, nu in fata unui domn care a fugit de raspundere", a declarat Gabriela Firea.Deputatul USR Nicusor Dan i-a lansat, miercuri, o invitatie primarului Firea, la o dezbatere publica pentru a face un bilant la jumatatea mandatului "In curand, se implinesc doi ani de cand Gabriela Firea este primarul General al Capitalei, in baza promisiunilor facute in campania electorala.O invit pe Gabriela Firea la o dezbatere publica in care sa facem un bilant la jumatatea mandatului, sa discutam despre problemele bucurestenilor, dar si despre solutii pentru a dezvolta orasul si pentru a-l face un loc in care sa le faca placere oamenilor sa traiasca. Precizez ca sunt deschis sa particip la aceasta dezbatere la orice post de televiziune doreste Gabriela Firea sau putem organiza o dezbatere la care sa invitam toata presa", a scris pe pagina sa de Facebook Nicusor Dan.Citeste si Firea si-a facut bilantul de un an si s-a laudat cu proiecte incepute de ani de zile: Orasul a prins viata!