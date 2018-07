Firea a semnat contractul cu Deloitte: Strategia Smart City Bucuresti va costa 100.000 de euro

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, strategia va fi realizata in termen de 17 saptamani de la data emiterii ordinului de incepere a proiectului, iar perioada pentru care se doreste realizarea ei este 2018-2025.Potrivit documentului, infrastructura Smart City-Bucuresti va fi implementata, pe termen scurt si mediu, in urmatoarele domenii: trafic management, parking, iluminat, infrastructura, guvernare locala - administratie inteligenta, siguranta publica, inclusiv sistemul de urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti, energie (electrica, termica, apa, etc.) - energie inteligenta, transport public - mobilitate inteligenta, telecomunicatii - tehnologii inteligente, mediu - cladiri inteligente, energie verde, turism - servicii turistice inteligente."Serviciile ce fac obiectul contractului constau in analiza situatiei actuale a Municipiului Bucuresti si a zonei limitrofe acestuia, expunerea carentelor si a problemelor din municipiu si furnizarea unui pachet de proiecte prioritare, etapizate si eficiente, care sa raspunda necesitatilor specifice si deficientelor reale cu care se confrunta Bucurestiul", mai precizeaza comunicatul.Sursa citata arata ca principalele arii de interventie urmarite in realizarea strategiei sunt:-guvernare locala-administratie inteligenta;-energie (electrica, termica, apa etc) - energie inteligenta;-siguranta publica, inclusiv sistemul de urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti - sistem de siguranta inteligent;-sanatate- sistem de sanatate inteligent;-infrastructura;-telecomunicatii - tehnologii inteligente;-transport public-mobilitate inteligenta;- educatie;- mediu - cladiri inteligente, energie verde;-turism- servicii turistice inteligente."Conform ofertei castigatoare, valoarea contractului aferent 'Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti' va fi de", se mai arata in document.Primarul general spune ca aceasta strategie este extrem de importanta pentru dezvoltarea Bucurestiului, iar cetatenii vor beneficia de transport public si drumuri adecvate, printre altele."Am semnat astazi contractul pentru elaborarea, in premiera, a unei strategii Smart City extrem de importanta pentru dezvoltarea Bucurestiului, care va aduce capitala Romaniei in randul marilor orase europene.Principalul scop al definitivarii unei strategii smart este reprezentat de nevoia orasului de a furniza servicii de cea mai inalta calitate atat cetatenilor sai cat si investitorilor, antreprenorilor locali si turistilor, prin dezvoltarea tehnologica a orasului.De asemenea, prin implementarea Strategiei Smart City, bucurestenii vor beneficia de infrastructura de transport public si drumuri adecvate, servicii de calitate prin infrastructuri moderne, noi locuri de munca, siguranta publica, reducerea emisiilor de CO2 si a poluarii", a declarat Firea, potrivit sursei citate.A.D.