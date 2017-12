Firea acuza o dezinformare legata de construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu si ameninta cu instanta

Ziare.

"Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot sa vi le transmit ca, contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia, nu se construieste pe spatiul verde in Parcul Romniceanu niciun patinoar, nici pe spatiul verde si nici pentru o alta zona.Este o dezinformare, nu ar fi prima pe care o face aceasta asociatie si ne rezervam dreptul sa ne aparam in instanta impotriva acestei maniere de a comunica informatii toxice, informatii neadevarate", a declarat, miercuri, Gabriela Firea, intr-o conferinta de presa.Potrivit acesteia, parcul se afla in administrarea Primariei Sectorului 5, iar reprezentantii acestei institutii au transmis ca in zona se fac lucrari "de desfiintare a unor elemente de joaca si de mobilier urban care sunt avariate, deteriorate si care puneau in pericol siguranta copiilor"."Aceste lucrari sunt realizate de catre o societate a Consiliului Local al sectorului 5 si aceste lucrari de punere in siguranta s-au facut dupa o sesizare la Protectia Consumatorului. Despre aceste lucrari este vorba si nu despre amenajarea unui patinoar", a mai spus Gabriela Firea. Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, a depus o plangere la Politie in legatura construirea in mod ilegal, fara consultare publica si fara anunt, a unui patinoar in Parcul Romniceanu , care este arie protejata.Sturdza i-a adresat, luni, o scrisoare deschisa Gabrielei Firea, pe pagina sa de Facebook, in care ii spune in mod ironic ca i-ar fi recunoscator daca ar putea opri, in cazul in care nu ii este tulburata prea mult buna dispozitie, distrugerea unei arii protejate.El scrie ca "nici Ceausescu nu si-a permis sa demoleze in Bucuresti de Sfintele Sarbatori".