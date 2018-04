Firea ameninta ca-l da in judecata pe Busoi, daca consilierii PNL nu-i voteaza chiar azi proiectele

Ziare.

"Vreau sa imi concentrez intreaga activitate pentru ca bucurestenii sa aiba un trai decent, asa ca astazi (joi - n.red.) impreuna cu juristii am redactat cererea de chemare in judecata a domnului europarlametar Cristian Busoi, presedinte PNL Bucuresti, pe care noi il consideram autorul moral al blocajului proiectelor benefice pentru cetatenii din Bucuresti.Daca nici astazi nu vor fi votate proiectele care se refera, practic, la companiile municipale, maine dimineata vom depune aceasta cerere de chemare in judecata", a declarat Gabriela Firea in timpul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Edilul a transmis un mesaj si catre institutiile statului pe care le invita sa initieze controale pentru a dovedi ca infiintarea companiilor municipale s-a realizat conform legii."In acelasi timp, fac apel public la toate institutiile de cercetare si de ancheta ale statului DNA, DIICOT, Curtea de Conturi, Politie, Parchet si le transmit rugamintea de a trimite misiuni de control, de verificare, cercetare si anchetare a tuturor celor 20 de societati infiintate potrivit legii pentru a spulbera odata pentru totdeauna aceste acuzatii total nefondate din partea Opozitie", a spus ea.Firea a adaugat ca va face publice si tarifele pe care le practica aceste companii."Mai mult decat atat vom pune la dispozitie calculele reale adevarate, nu cele care au fost transmise in spatiul public, informatii toxice, privind tarifele si preturile practicate de companiile municipale. Nu gasesc normal ca in an centenar eu sa raspund la rautate cu rautate, la nedreptate cu nedreptate, ci vom apela la legislatie.Ani de zile pana la sedinta anterioara a consiliului Primaria Bucuresti a lucrat in ilegalitate ca de ani de zile in romania avem un cadru legislativ pentru delegarea serviciilor de utilitate publica", a adaugat ea.