Firea ar deschide scolile, dar nu crede "ca e in favoarea copilului": Cine isi permite sa-l duca la scoala cu autoturism personal va gasi solutii

150 de parinti au sunat la Primarie. Pe copiii mari ii duce la teatru, sa stea cu actorii

Cine are bani sa-si duca copilul la scoala cu masina persoana are bani si sa-l tina acasa

Totodata, Firea a spus ca ar fi putut si sa asigure permanenta in scoli, dar nu crede ca e in beneficiul copiilor. In plus, ea sustine ca cine isi permitea sa-si duca copilul la scoala cu masina personala, in conditii decente, n-ar avea de ce sa aiba greutati in a gasi cu cine sa-l lase acasa o saptamana intreaga.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti seara, ca aproximativ 150 de parinti au sunat la telefonul verde sau la Directia Generala de Asistenta Sociala pentru a se interesa despre sprijinul pe care il ofera municipalitatea in cazul in care nu au cu cine sa-si lase copiii acasa, ca urmare a faptului ca unitatile de invatamant vor fi inchise toata saptamana."Am primit pana in acest moment 114 telefoane la Directia Generala de Asistenta Sociala si pana in 25 de telefoane la 0.800.800.868 - telefonul verde. Deci, in total, pana in 150 de apeluri de la parinti, care, in primul rand, s-au informat. Colegii nostri ii resuna - pentru ca nu au lasat o solicitare deocamdata, doar s-au interesat - si i-am rugat ca pana la ora 20:00 sa isi exprime dorinta, doresc sau nu doresc un sprijin, si sa ne transmita un e-mail sau prin telefon sa spuna datele.Maine se vor deplasa la domiciliul acestor familii ori educatori ori asistenti sociali si, de asemenea, sunt colegii nostri de la Primaria Capitalei si de la cele sase primarii de sectoare. In plus, beneficiem de parteneriatele Crucii Rosii si Crucii Alb-Galbene. Deci avem suficienti angajati si colaboratori, voluntari, care sa vina in sprijinul acestor familii", a precizat edilul general, pentru Realitatea Tv.Ea a multumit directorilor de teatre care s-au oferit sa puna salile de spectacol la dispozitia elevilor, astfel incat copiii sa petreaca timpul in compania actorilor."Doamna Maia Morgenstern a venit cu aceasta idee si mi se pare minunata. Pentru copiii mai mari, care pot fi deplasati cu masinile noastre, teatrele din Bucuresti pun la dispozitie salile de spectacol incalzite, asiguram masa calda si toti actorii sunt dispusi sa stea cu acesti copii mai mari, elevi, care sa poata sa petreaca cateva ore, pana vin parintii de la serviciu, in compania acestor actori minunati, care si-au oferit sprijinul.Nu cred ca este cazul copiilor de 12-13-14 ani, care raman si singuri in casa. Dar, sa spunem, pana in zece ani, care ar dori sa participe la astfel de programe, cu acordul parintilor, fireste, ii preluam cu masina incalzita de acasa, deci de la domiciliu, si ii ducem la aceste spectacole", a explicat Firea.In ceea ce priveste varianta asigurarii unei permanente in scoli, ea a apreciat ca nu este in favoarea copiilor sa mearga pe jos sau cu transportul in comun pana la institutia de invatamant, in actualele conditii meteo."La ce ne-ar ajuta? Ai scos copilul din casa... Haideti sa vorbim logic. O familie care isi permite sa transporte copilul la scoala cu autoturism personal, incalzit, cu siguranta va gasi o solutie temporara si pentru aceste zile: o persoana ca sa ingrijeasca acel copil, sa il supravegheze cat este cod portocaliu. Sau sa isi ia un liber de la serviciu.Sunt convinsa ca in aceasta perioada toti trebuie sa dam dovada de solidaritate, de umanitate si sa gasim solutii potrivite. Dar sa il lasam pe copil sa iasa din casa, sa mearga pe jos doua-trei statii sau sa stea mai mult in statia de autobuz, avand in vedere circulatia ingreunata de conditiile meteo, i-am facut un bine copilului? Am asigurat o permanenta la scoala, dar nu cred ca este in favoarea copilului si noi, in primul rand, la el trebuie sa ne gandim", a spus Gabriela Firea.