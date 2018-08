Firea, catre un consilier PNL: Nu deschid subiectul moralitatii cu dvs, ca nu va avantajeaza pe multi vizavi de mine (Video)

Ziare.

Firea s-a plans ca Ciucu o acuza ca instaleaza la conducerea acestor companii cunostinte sau rude, iar edilul ii cere consilierului sa aduca dovezi in acest sens."Cand voi considera necesar, ma voi apara si eu in justitie. Sa imi arati si mie care sunt acele rude si acei prieteni, ca faceti aceste afirmatii numai in dorinta de a ma defaima si de a defaima colegi din Consiliul General, de a defaima aceste companii. Va spun si de ce. Doar pentru faptul ca eu am propus infiintarea lor, ca daca erau propuse de un coleg de la PNL erau bune, frumoase, cu fundite si de luat acasa.Acum, daca le-am propus eu si dvs. sunteti in Opozitie cu mine ca sa fiti candidatul PNL la Primaria Capitalei, eu sunt vinovata. Dar va asigur si ma uit in ochii dvs. ca cel putin sub mandatul meu in Primaria Capitalei se fac doar lucruri legale", a sustinut edilul.Firea l-a invitat pe Ciucu sa ii faca plangere penala daca are dovezi ca a incalcat legea."Pentru presupunerile dvs. trebuie sa aduceti si dovezi si argumente, si morale, si legale. Dati-mi voie sa nu deschid cu dvs subiectul moralitatii pe anumite aspecte, fiindca ca nu cred ca pe multi va avantajeaza vizavi de mine.Nici moral si nici legal nu aveti ce sa imi reprosati. Daca aveti legal, va rog sa mergeti la institutii si sa faceti plangere. Sunteti specialisti. Faceti politica cu plangeri penale. Dar se va intoarce impotriva dvs., ca nicaieri in lume nu se face politica cu plangeri penale", a adaugat edilul.