Firea cere Opozitiei sa nu-i blocheze proiectele. PNL acuza ca primarul da banii bucurestenilor pe salarii si publicitate

Primaria a transmis, intr-un comunicat remis, ca pe ordinea de zi a sedintei de maine se afla "proiecte vitale pentru dezvoltarea Capitalei, menite sa continue implementarea unor mai bune servicii publice in oras. (...) Proiectele vizeaza delegarea unor servicii publice catre Holdingul Municipal", iar Firea insasi face apel la consilierii PNL, USR si PMP sa nu le blocheze."Pe ordinea de zi a sedintei din data de 28 martie se vor afla proiecte extrem de importante pentru Capitala, menite sa imbunatateasca serviciile publice pentru bucuresteni in domenii problematice in acest moment: traficul rutier, parcarile si fondul imobiliar.Aceste proiecte reprezinta, de fapt, punerea in practica a unor initiative deja aprobate de catre consilierii generali, atunci cand au votat infiintarea societatilor care fac parte din Holdingul Municipal.Am aflat cu stupoare ca presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pune presiune pe consilierii generali PNL sa voteze impotriva acestor proiecte, din motive pur politicianiste si doar cu scopul de a bloca activitatea actualei administratii. Nu este firesc ca in Bucurestiul anului 2018, ambitiile marunte ale unui om politic sa blocheze activitatea unui oras si sa afecteze in mod direct viata a milioane de oameni", a transmis Gabriela Firea.Primaria sustine ca eventualele argumente impotriva preluarii serviciilor publice de catre aceste companii "ar fi lipsite de fundament, pentru ca activitatea lor este transparenta, respecta legislatia privind achizitiile, vor fi supuse anual controlului Curtii de Conturi si vor raporta activitatea economica in fata Consiliului General"."Daca presedintele PNL Bucuresti intelege sa actioneze in acest fel, in detrimentul bucurestenilor, il voi propune pentru titlul de 'cetatean de dezonoare al Capitalei' ", a punctat Firea.Firea sustine ca Opozitia va fi de vina daca bucurestenii vor avea de suferit, asta daca nu va vota proiectele."Cel mai bun exemplu este in domeniul consolidarilor: la inceputul anului 2017, Consiliul General aproba acordul de principiu pentru infiintarea Holdingului Municipal, iar pe 7 decembrie Compania Municipala Consolidari SA incepea deja lucrarile de consolidare si reabilitare a patru imobile din centrul vechi, aflate in stare avansata de degradare", se arata in comunicat.Precizam ca firma data exemplu de Firea este singura care nu isi tine activitatea si sediile la secret, conform unei anchete Ziare.com Pe de alta parte, Hilde Brandl, presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri din PNL Bucuresti, transmite ca primarul general "cheltuie banii bucurestenilor pe salarii si publicitate"."Companiile municipale infiintate de doamna primar Gabriela Firea dupa modelul descoperit probabil la Moscova vor avea in 2018 uninsa supriza, aproape", a sustinut Hilde Brandl.Aceasta acuza ca modul in care sunt cheltuiti banii ii sugereaza ca miza infiintarii acestor companii a fost in primul rand aceea de a oferi sinecuri membrilor de partid sau celor aflati intr-o relatie apropiata de familia Firea-Pandele."Acest lucru este demonstrat inclusiv de faptul ca numerosi directori ai acestor companii au venit din Primaria Voluntari, acolo unde primar este domnul Pandele", explica Brandl."In acelasi timp, atentionez asupra faptului ca bugetele de promovare ale celor 22 de companii de stat vor fi folosite pentru a cumpara sau pentru a imblanzi presa si asa putina care mai indrazneste sa scrie critic despre ce se intampla in Primaria Capitalei. Un exemplu edificator este bugetul Companiei Municipale de Agrement care are doar pentru acest an un buget de promovare de 635 de mii de euro", explica Brandl.Consilierul general PNL Ciprian Ciucu i-a transmis Gabrielei Firea ca nu ii vor vota proiectele."Nu, Gabriela Firea, nu vi le vom vota! Puteti sta si in cap, puteti initia iar petitii absurde din pozitia de PG si lider al majoritatii din Consiliu. Invatati sa practicati la modul real transparenta, respectati opozitia din Consiliul General, respectati dialogul, invatati sa ascultati si sa cantariti si argumentele care nu va sustin solutiile cu care veniti de acasa si abia apoi contactati-ne si cereti-ne votul. Noi nu suntem precum minionii dvs. din Consiliul General pe care sa-i fi cumparat cu posturi si functii. Noi decidem pentru Bucuresti", a scris Ciucu pe Facebook A.G.