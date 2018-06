Firea: Cred ca vom face fata sambata. E un test. Altfel ce o sa facem la UEFA 2020?

Ziare.

com

Firea a mai precizat ca in cererea de autorizare pentru mitingul PSD a fost estimat un numar de 220.000 - 250.000 de persoane.Potrivit edilului, la cele 13 evenimente aprobate deja, a mai fost adaugat un eveniment social organizat de o fundatie."Avem, asadar, in Bucuresti, in diferite zone, dar in special in zona centrala, 14 evenimente cu un numar destul de mare de participanti si atunci este normal sa avem o colaborare institutionala foarte buna cu Politia Capitalei, cu Jandarmeria, cu Brigada Ruriera, Politia Municipala, si sunt convinsa ca in Bucuresti vom putea sa dam dovada faptului ca suntem europeni, suntem civilizati, ca nu vom raspunde anumitor provocari sau daca acestea vor fi, se va aplica legislatia in vigoare, astfel incat duminica, luni cand se va comenta ziua de sambata, sa o puteti face la superlativ si nu subliniind anumite aspecte negative pe care nu ni le dorim", a declarat joi primarul Capitalei, Gabriela Firea.Citeste si Primaria Capitalei spune ca a avizat mitingul lui Dragnea, nu protestul #Rezist Ea a spus ca cele 14 evenimente care vor avea loc sambata reprezinta un test pentru autoritati, in conditiile in care peste doi ani Bucurestiul va fi gazda Campionatului European de Fotbal, iar Capitala trebuie sa dea atunci dovada ca este ca orice capitala europeana in care pot avea loc multe evenimente cu numar foarte mare de participanti."Cred ca vom face fata si acestor evenimente de sambata. Oricum e un fel de test si pentru noi, pentru ca daca nu ne descurcam sambata cu 14 evenimente, ce o sa facem la UEFA in 2020? Eu cred ca trebuie sa dam dovada ca suntem ca orice alta capitala europeana in care pot sa aiba loc foarte multe evenimente la care participa un numar foarte mare de persoane, dar asta inseamna sa fim foarte civilizati, foarte respectuosi, sa respectam ceea ce stabilesc institutiile statului ca si traseu. Nu pot eu sa recomand bucurestenilor sa lase masina acasa, dar vor fi restrictii rutiere", a spus Firea.Edilul a mentionat faptul ca in cererea de autorizare a mitingului PSD a fost estimat un numar de 220.000 - 250.000 de persoane, iar pentru acest protest, autoritatile competente au luat toate masurile necesare pentru a nu exista incidente. Codrin Stefanescu a declarat ca ei s-au pregatit pentru 150.000 de persoane, "dar se pare ca vor veni mult mai multi".