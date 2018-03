Firea da cate 11.000 de lei femeilor din Bucuresti care vor sa faca FIV. Nu trebuie sa fie maritate. Iata criteriile de selectie

Ziare.

Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale.Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 47 de voturi "pentru", trei abtineri si un vot "impotriva".Firea a precizat la inceputul sedintei ca nu este impusa conditia de casatorie pentru oferirea acestui ajutor financiar."Am primit intrebarea daca este treaba primariei daca sunt cupluri in Bucuresti care nu reusesc sa aiba copii sau daca e treaba primariei sa recomande vizita la medic a femeilor insarcinate. Da, este treaba primariei. Ca femeie, ca mama, ca primar, spun ca da, este treaba primariei", a spus Firea la inceputul sedintei de Consiliu."In Romania, rata fertilitatii scade alarmant. Se estimeaza ca, in acest ritm, in 2050 Romania va ajunge la o populatie de doar 14 milioane de locuitori, fata de aproximativ 19 milioane, cat sunt in prezent. (...) Unul din sase cupluri care incearca sa aiba un copil va avea dificultati in a obtine sarcina. Fertilitatea scade cu varsta", se arata in proiectul de hotarare, semnat de primarul Capitalei, Gabriela Firea.Potrivit expunerii de motive, in Romania se fac anual 5.000 de fertilizari in vitro, de 10 ori mai putine decat in Europa de Vest, existand insa anumite probleme din cauza carora cuplurile nu pot avea copii, iar fertilizarea in vitro este singura solutie."In aceste conditii, se impune in continuare o interventie activa a Primariei Capitalei in domeniul incurajarii natalitatii si a ratei fertilitatii, astfel incat cuplurile infertile sa fie sprijinite in procesul conceperii copiilor prin procedura de reproducere asistata", explica municipalitatea.Astfel, Gabriela Firea propune acordarea de vouchere pentru realizarea fertilizarii in vitro, in valoare de 10.800 de lei, echivalentul sumei de 3.000 de euro, suma acordata in trei transe de cate 3.600 de lei.Primul voucher se acorda dupa procesarea cererii in baza primei scrisori medicale, al doilea se acorda inainte de efectuarea punctiei ovariene in baza celei de-a doua scrisori medicale, iar al treilea voucher se acorda inainte de embriotransfer, in baza celei de-a treia scrisori medicale.Se deconteaza una, doua sau trei proceduri in decursul a 18 luni, pentru aceeasi persoana, precizeaza municipalitatea.De asemenea, se propune un buget multianual de 10,8 milioane de lei pentru perioada iunie 2018 - decembrie 2019, pentru aproximativ 1.000 de femei.sunt:- cuplurile infertile au indicatie pentru procedura de fertilizare in vitro- membrii cuplului sunt asigurati medical- cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat) si/sau cupluri in care partenerul sufera de azoospermie- femeile au intre 24 si 45 de ani.Dosarul pentru solicitarea ajutorului financiar trebuie sa cuprinda cererea tip care se gaseste pe site-ul ASSMB, copii ale actelor de identitate ale ambilor parteneri, scrisoarea medicala cu indicatia inceperii procedurii de fertilizare in vitro eliberata de catre o unitate sanitara publica sau privata acreditata, scrisoare medicala pentru realizarea punctiei ovariene si scrisoare medicala pentru embriotransfer.De asemenea, femeile trebuie sa aiba domiciliul stabil in Bucuresti sau sa aiba resedinta in Bucuresti (viza obtinuta cu cel putin sase luni inainte de inceperea proiectului).Dosarul va fi depus la sediul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB).