Firea da cate 17.000 de lei anumitor bolnavi de cancer la san, pentru studii genetice. Preventia e insa cea care ar putea salva vieti

Proiectul de hotarare privind testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente a fost aprobat in unanimitate.Programul, derulat prin Adminsitratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), se va desfasura in perioada septembrie 2018 - decembrie 2019, urmand sa beneficieze de voucherele pentru teste 1.000 de pacienti (300 anul acesta si 700 anul viitor) diagnosticati cu cancer de san care au indicatie medicala eliberata de un medic specialist oncolog privind realizarea testelor genetice.Bugetul proiectului este de 17 milioane de lei, un voucher avand valoarea de 17.000 de lei.- Cancer de san in stadii incipiente- Criteriile medicale aprobate de societatile internationale de Oncologie privind testarea genetica vor constitui si criteriile de eligibilitate in cadrul proiectului- Beneficiarii trebuie sa fie cetateni ai municipiului Bucuresti."Afectiunile oncologice ocupa locul al doilea dupa bolile cardio-vasculare, ca si cauza de morbiditate si mortalitate. Prin extrapolarea datelor obtinute din singurul registru de cancer din Romania, putem considera ca", se arata in proiectul de hotarare.Potrivit Primariei Capitalei, testele moleculare analizeaza biologia individuala a cancerului de san, examinand activitatea genelor din tesutul recoltat in timpul operatiei.Rezultatul analizei este introdus intr-o formula care furnizeaza un Scor de Recurenta. Acest test este recomandat pacientilor recent diagnosticati cu cancer mamar, care au Estrogen si Progesteron pozitiv, in faza incipienta, precizeaza PMB.Astfel, testele ofera pacientilor si medicilor informatii suplimentare despre probabilitatea de reaparitie a cancerului de san in urmatorii 10 ani de la momentul diagnosticului si despre probabilitatea de raspuns la chimioterapie.Proiectul de hotarare invoca statistici care arata ca in urma testarilor genetice se pot castiga 2,2 ani in speranta de viata a pacientei daca se realizeaza analiza optiunilor de tratament.Un studiu prezentat la sfarsitul anului trecut de Coalitia pentru Sanatatea Femeii si citat de Mediafax arata ca, la nivel national, la fiecare 3 ore o femeie moare rapusa de cancerul de san.Studiul arata, insa, ca 90% dintre cazurile noi de cancer de san sunt diagnosticate foarte tarziu, acestea fiind deja in stadiile II, III si IV.Studiul a mai relevat ca jumatate dintre femeile diagnosticate cu aceasta afectiune, la noi, in tara, au cu mult sub media de pensionare, si ca, in medie, o romanca mai supravietuieste doar cinci ani de la diagnosticarea cu aceasta maladie.Coalitia pentru Sanatatea Femeii arata, astfel, ca mai ales in cazul acestei boli preventia este vitala, militand pentru un program national de screening pentru cancerul la san.Fara acest program national de screening, arata cercetarea, doar 5% dintre femeile din Romania si-au facut o mamografie in ultimii doi ani.Tocmai pentru ca nu exista preventie, studiul arata ca doar 30% dintre costurile anuale pentru cancerul la san sunt costuri directe. Peste 50% din costurile indirecte sunt cauzate de pierderi de productivitate prin deces prematur, iar peste 40% sunt cauzate de invaliditatea temporara sau permanenta.Daca ar exista un program national de screening pentru cancerul de san, cele mai multe dintre cazuri ar fi descoperite in faze incipiente, iar costul mediul individual pe tratament oncologic ar scadea cu 22%.A.S.