Firea da eco-vouchere de 9.000 de lei pentru masini sau...Ipad-uri, laptopuri si frigidere

Insa Gabriela Firea a anuntat, joi, in sedinta Consiliului General, ca voucherul va putea fi folosit nu numai pentru achizitionarea de masini, ci si pentru motorete, motociclete, biciclete electrice sau chiar si produse electronice si electrocasnice."Vom acorda 5.000 de eco-vouchee de 9.000 de lei pentru autoturisme euro 6 sau electrice, dar pot fi achizitionate si motorete, motociclete, biciclete electrice si intr-o discutie cu grupul consilierilor majoritari s-a generat ideea care se aplica in toate capitalele europene ca aceste eco-vouchere sa fie folosite de persoanele care au deja alte mijloace de locomotie si ocupa practic un loc de parcare posibilitatea achizitionarii de electronice si electrocasnice, vor fi prevazute in regulament. Ipad-uri, laptopuri, frigider, aragaz", a anuntat Gabriela Firea.Proiectul privind aprobarea "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autoturismelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere" a trecut in sedinta de joi cu 29 de voturi "pentru", 20 "impotriva" si o abtinere.Conform proiectului, eco-voucherele de la Primarie nu se pot cumula cu tichetele oferite in cadrul Programului Rabla. Altfel spus, pentru o masina casata nu se poate obtine si tichet pentru programul "Rabla" si eco-voucher pentru programul Primariei Capitalei.Reprezentantii primariei precizeaza ca prin demersul de a acorda eco-voucherele si pentru achizitionarea de electronice sau electrocasnice se doreste eliberarea parcarilor si trotuarelor de masinile abandonate de ani de zile de proprietarii care nu mai circula cu autovehiculele respective si care, din varii motive, nu vor sa achizitioneze masini noi.