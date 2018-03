Firea da explicatii despre ancheta DNA: Cum a cumparat Politia Locala 30 de masini Duster si 356 de perechi de pantofi

Ziare.

com

Primaria Capitalei sustine ca utilajele de topit zapada au fost achizitionate cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in conformitate cu legea achizitiilor publice.Dupa ce consilierul general PNL Ciprian Ciucu a sustinut ca utilajele au fost achizitionate cu diferente de "zeci de mii de euro", reprezentantii primariei au transmis ca cele 12 instalatii de topit zapada au fost achizitionate prin procedura directa cu anunt in SEAP, iar pretul acestora variaza intre 129.000 lei - 131.500 lei, "diferenta dintre acestea fiind data de achizitionarea platformei de transport sau nu (adica unele institutii au achizitionat instalatia si cu platforma de transport - existenta/inexistenta acestei platforme nemodificand in nici un fel conditiile de functionare a instalatiilor). Mentionam ca pretul de achizitie al instalatiilor este cel practicat pe piata autohtona si cea internationala".Referitor la faptul ca utilajele au fost achizionate de diverse institutii care apartin de Primaria Capitalei si nu direct de institutie, in comunicat se precizeaza ca in legislatie "este prevazuta obligatia intocmirii si derularii programelor de deszapezire atat pentru operatorii de salubritate, cat si pentru administratorii si prestatorii de servicii publice".Astfel, spune Primaria Capitalei, institutiile subordonate Municipalitatii, precum Politia Locala, RATB, RADET etc, "au obligatia sa isi desfasoare propriile actiuni deszapezire, pentru care, de altfel, si-au achizitionat mai multe tipuri de utilaje sau unelte destinate acestor actiuni.De asemenea, pentru eficientizarea programului de deszapezire la nivelul Capitalei, aceste utilaje sunt utilizate si pentru degajarea zapezii in zonele agromerate, piete, marile artere etc.".Reprezentantii primariei au discutat si despre schema de personal a PMB, despre care spun ca nu a fost "umflata", asa cum acuza consilierul Ciucu."De la inceputul mandatului primarului general, Gabriela Firea, au fost infiintate urmatoarele structuri fata de structura organizatorica existenta la preluarea mandatului:- DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA cu un numar de 32 posturi - structura obligatorie prevazuta inO.U.G.nr. 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016- DIRECTIA INTEGRITATE cu un numar de 25 posturi - necesara pentru promovarea eticii si integritatatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice- DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA cu un numar de 20 posturi - care a preluat lucrarile mari de investitii ale Municipiului Bucuresti- SERVICIUL EURO 2020 - cu un numar de 8 posturi - careimplementeaza masurile si rigorile cerute de UEFA si se asigura de respectarea garantiilor functionale si administrative luate in acest sens, in vederea desfasurarii turneului final al Campionatului European de Fotbal in anul 2020 in conditii optime- BIROUL DOCUMENTE SECRETE - cu un numar de 6 posturi - care aplica standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti, conformHotararii nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania- DIRECTIA RELATIA CU ONG, SINDICATE SI PATRONATE - cu un numar de 17 posturi - care dezvolta parteneriatul strategic intre autoritatea publica si ONG-uri, sindicate si patronate in vederea identificarii si sustinerii initiativelor publice si private menite sa contribuie la solutionarea problemelor comunitatii- ADMINISTRATORUL PUBLIC", se mai arata in document.Ancheta DNA vizeaza si achizitia a 30 de masini Duster de catre Politia Locala.Primaria Capitalei sustine ca procedura a fost inceputa in 2015 si incheiata in 2017.Achizitia a fost realizata prin programul Rabla, aducandu-se beneficii institutiei, subliniaza PMB."Valoarea estimata de institutie pentru achizitionarea celor 30 de masini a fost de 2.691.999,99 lei cu TVA, iar achizitia a fost facuta la valoarea de 2.268.300 lei cu TVA, rezultand o economie la bugetul institutiei de 423.699,99 lei", arata PMB.Primaria precizeaza ca licitatia deschisa a fost realizata prin SEAP, ca documentatia a fost verificata de ANAP, ca s-a inscris un singur operator economic si ca evaluarea ofertei s-a facut de catre comisia de evaluare.Referitor la pantofii achitionati de Politia Locala Bucuresti, primaria spune ca totul a fost realizat prin SEAP si ca firmele au fost alese din Catalogul electronic, realizandu-se selectia prin alegerea pretului cel mai mic."Valoarea contractului pentru 200 perechi de pantofi barbatesti vara/iarna este de 27.370 lei cu TVA; Valoarea contractului pentru 156 perechi pantofi de toamna, pentru femei, este de 21.348,60 lei cu TVA; Suma totala de achizitie a fost de 48.718,60 lei cu TVA", se mai arata in document. Tolo.ro a scris luni ca pantofii achizitionati de Politia Locala se strica dupa doua saptamani si a publicat imagini cu acestia.In replica, Primaria Capitalei sustine ca "pantofii prezentati in imaginile postate nu fac parte din ultimul lot de incaltaminte achizitionat de catre Politia Locala".Comunicatul transmis de primarie este insotit si de doua imagini cu pantofii achizitionati de Politia Locala.A.G.