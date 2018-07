Firea da inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Vezi de unde se iau bani la rectificarea bugetara si unde se duc

De unde se iau bani

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic

Ziare.

com

Municipalitatea va mai aloca, aproape 6,3 milioane de lei pentru, pentru construirea desi peste 7,8 milioane de lei pentru, pentru diverse cheltuieli cu chiria, salariile, materialele de birotica, dar si masini, echipamente si mijloace de transport, printre care si o masina de spalat rufe in valoare de 7.000 de lei.Potrivit proiectului de hotarare privind rectificarea bugetara, Primaria Capitalei ar urma sa aloce o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului. Astfel, pe langa cei, vor mai fi dati inca 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro).Prin rectificarea bugetara care va fi supusa votului consilierilor generali, Primaria Capitalei va acorda, ajungand la suma de 65,5 milioane de lei.Desi au fost alocate fonduri consistente pentru constructia edificiului, in primavara acestui an inginerul sef Vasile Cracaoanu spunea ca nu mai sunt bani pentru continuarea lucrarilor. Catedrala Mantuirii Neamului este finalizata in proportie de, iar Patriarhia Romana vrea sa o sfinteasca la sfarsitul lunii noiembrie.De asemenea, municipalitatea va mai aloca 42 de milioane de lei pentru consolidarea monumentelor istorice si un milion de lei pentru restaurarea Palatului Voievodal "Curtea Veche" (pana la 7,7 milioane de lei).Inca aproape 9 milioane de lei vor fi alocati pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB) pentru bunuri si servicii si 5 milioane de lei pentru diverse reparatii.Se mai aloca, de asemenea, tot la ASSMB, aproape 4 milioane de lei pentru modernizarea, securizarea si eficientizarea retelelor si sistemelor de distributie apa potabila, incalzire si alimentare din spitale si aproape 11 milioane de lei pentru reabilitarea blocului operator al Spitalului Clinic "Dr. I. Cantacuzino" (pana la 23,4 milioane de lei).In acelasi timp, se scad cu aproape 46 de milioane de lei cheltuielile pentru masini, echipamente si mijloace de transport, precum aparatele portabile de radiologie, defibrilatoare, ecografe, ecocardiografe, sistem endourologie joasa, sterilizatoare, monitoare pentru functiile vitale, lampi scialitice, intrumentare, aparate de anestezie, turnuri de perfuzie, monitoare, mese pentru salile de operatie etc.- 8 milioane de lei (pana la 66,4 milioane de lei), de la- aproape 3 milioane de lei (ramanand cu 146 de milioane de lei) si de la- peste 4,8 milioane de lei (pana la 71,8 milioane de lei).In schimb, se aloca aproape 6,3 milioane de lei pentru Administratia Cladiri Rezidentiale si Administrative, pentru construirea de locuinte sociale si tineret, peste 7,8 milioane de lei pentru Centrul Cultural Lumina, pentru diverse cheltuieli cu chiria, salariile, materialele de birotica, dar si masini, echipamente si mijloace de transport.Astfel, banii alocati centrului vor fi folositi pentru achizitionarea a doua sisteme PC statie grafica in valoare de 30.000 de lei fiecare, doua laptopuri pentru editare video in valoare de 18.000 de lei fiecare, alte 11 laptopuri (77.000 de lei), trei computere (15.000 de lei), un Ipad de 8.000 de lei, doua serevere de 11.000 de lei fiecare, o imprimanta multifunctionala pentru bilete de 7.000 de lei, o multifunctionala profesionala de 24.000 de lei, opt imprimante (15.000 de lei), patru camere video profesionale (96.000 de lei), un aparat profesional cu doua obiective de 29.000 de lei si patru televizoare (80.000) de lei. Centrul Lumina mai cere bani, printre altele, si pentru o masina profesionala de spalat rufe de 7.000 de lei, o masina, un aparat de sudura de 4.000 de lei, doua DVD playere de 4.000 de lei fiecare si un sistem de supraveghere video de 10.000 de lei.Se mai aloca 2 milioane de lei pentru Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia", 4 milioane de lei pentru Spitalul Clinic Cantacuzino, pentru diverse echipamente medicale, 13 milioane de lei pentru Spitalul Foisor si 1,4 milioane de lei pentru Spitalul de copii "Victor Gomoiu".