Firea a facut plangere penala pentru o pagina de Facebook si da in judecata un ziar care i-a comparat familia cu House of Cards

Aceasta a transmis, intr-un comunicat de presa remis, ca apeleaza la justitie pentru a "clarifica doua situatii prezentate in mod fals si tendentios in presa si pe retele de socializare, situatii care afecteaza grav atat imaginea Primarului General cat si imaginea institutiei Primariei Municipiului Bucuresti si ingradesc dreptul constitutional al cetatenilor de a fi informati corect".Astfel, edilul a facut plangere penala prealabila formulata catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie care priveste difuzarea de informatii neadevarate, in numele Primarului General, prin intermediul paginii www.facebook.com/gabrielafireaoficial, pagina despre care Primaria Generala spune ca nu ii apartine Gabrielei Firea."Una dintre postarile publicate pe aceasta pagina este cea conform careia a fost suplimentat numarul de locuri in taberele organizate vara aceasta de Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei imediat dupa s-a anuntat public ca numarul de participanti e limitat la 1.000, fapt care a generat deruta in randul celor interesati sa se inscrie in program", se arata in comunicatul PMB.Reprezentantii institutiei spun ca prin publicarea pe aceasta pagina falsa de informatii neadevarate este afectata activitatea primariei, "cu atat mai mult cu cat autorul textelor nu le posteaza in nume propriu, ci induce ideea ca este vorba despre un instrument de comunicare oficial al unei persoane aflata intr-o functie de demnitate publica. Acest mod de actiune incalca tocmai conditiile retelei de socializare, una dintre ele fiind ca utilizarea retelei sa se faca in nume propriu"."Intrucat nicio informatie din aceasta pagina nu reflecta cu adevar (sic!) activitatea Primariei Capitalei si nici a mea, ca primar general sau ca persoana particulara deoarece nu cunosc cine a creat aceasta pagina, va rog sa dispuneti efectuarea de cercetari in cauza pentru aflarea autorului real al paginii de internet respective.Falsificarea informatica este una dintre cele mai grave fapte ilicite in legatura cu activitatile si serviciile societatii informationale, deoarece este de natura sa submineze insasi increderea in capacitatea societatii informationale de a asigura securitatea raporturilor juridice nascute, modificate si stinse prin intermediul serviciilor specifice", se arata in plangerea prealabila.De asemenea, Firea a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere de chemare in judecata in legatura cu articolul publicat in ziarul Libertatea cu titlul "Gabriela Firea & Florentin Pandele - Casa de interventii".Reprezentantii primariei spun ca in articol sunt aduse acuzatii edilului, fara ca punctul sau de vedere sa fie redat, asa cum prevede Codul Deontologic al Jurnalistului."Desi Primaria Capitalei a raspuns prompt solicitarii ziarului Libertatea, redactia a publicat materialul pregatit fara a include punctul de vedere pe care, de altfel, l-a solicitat. Raspunsul a fost trimis redactiei pe 1 august, iar articolul a fost publicat in editia din 2 august.Apreciem ca, in acest fel, a fost afectata posibilitatea cititorilor de a cunoaste ambele puncte de vedere, nu doar cel al redactiei", se arata in comunicat.Primaria sustine ca publicatia a prezentat informatii false conform carora Firea a demis directorul unui spital din subordinea PMB, dar ca in realitate demiterea a fost decisa de Consiliul de Administratie."Astfel de afirmatii, ca si modul grafic in care au fost publicate, aduc o grava atingere imaginii primarului general, in conditiile in care fapte care nu s-au intamplat niciodata sunt prezentate ca reale.Mai mult,(serial care ilustreaza o lume plina de comploturi si jocuri politice): fotografii ale primarului general si ale primarului orasului Voluntari au fost publicate pe prima pagina, pe toata pagina, insotite de textul 'Netflix/House of Cards/Investigatie exclusiva Libertatea/ Gabriela Firea & Florentin Pandele CASA de INTERVENTII!' si de un citat dintr-o discutie intre terti care apare intr-o ancheta DNA", se arata in comunicat.Reprezentantii primariei spun ca publicarea articolului si a celor doua portrete sub denumirea de "Casa de Interventii" cu analogie la serialul TV House of Cards a fost facuta cu rea credinta si "pentru a induce ideea ca cei doi reclamanti, din functiile pe care le ocupa, folosesc mijloace oculte (santaj) pentru a-si cladi cariera politica si pentru a asigura numirea anumitor persoane in functii publice"."In articol, numele primarului general este asociat cu cel al unor persoane acuzate intr-un dosar DNA: poza primarului general apare si in paginile 4-5, alaturi de fotografia unuia dintre cei acuzati in dosar, cu titlul 'Trafic de influenta', alaturare fortata, de vreme ce Gabriela Firea nu are nicio calitate in dosar", se arata in document.In cererea de chemare in judecata mai scrie ca "Prin publicarea articolului si a portretelor celor doi reclamanti in ziar, in modalitatea in care au fost publicate, paratii aduc o grava atingere dreptului la imagine publica si dreptului la viata privata a reclamantilor, intrucat induc publicului ideea potrivit careia reclamantii gestioneaza un sistem mafiot, un sistem bazat pe fapte penale si ca sunt in legaturi directe cu inculpati in dosarele instrumentate de DNA".A.G.