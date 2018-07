Firea, despre banii luati de la cladirile cu risc seismic si dati la Catedrala: Ce am facut noi in nici macar un an s-a facut in aproape 30 de ani

In total, 5 milioane de euro

care este o suma acordata o data, ca nu alocam in fiecare an pentru un obiectiv de investitii foarte important

ce am facut noi in nici macar un an s-a facut in aproape 30 de ani

Ziare.

com

"Referitor la afirmatiile din spatiul public care vorbeau despre faptul ca Primaria propune, ca primarul propune si Consiliul va aproba sau nu taierea banilor de la consolidarea cladirilor cu risc seismic si alocarea unor sume pentru Catedrala.Sa va ofer cifre ca sunt relavante si trageti concluziile. In perioada 2011-2016, Primaria Capitaleim prin Consiliul de la acel moment, a alocat 6 milioane de euro pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic, adica un milion de euro pe an. Noi am dat 10 milioane de euro", a declarat Firea.Edilul a cerut consilierilor prezenti sa faca o comparatie."Pentru Catedrala, de la inceputul anului s-a alocat suma de 3 milioane de euro, iar propunerea acum este de suplimentare cu doua milioane si putin.. Suntem in an centenar si prin lege s-a hotarat ca autoritatile sa finanteze realizarea acestei Catedrale", a sustinut ea.Apoi, Gabriela Firea a declarat ca in privinta reconsolidarii cladirilor cu risc seismic sub conducerea sa s-a realizat in jumatate de an mai mult decat in 30 de ani."Vom aloca si anul viitor pentru consolidari. Daca in 30 de ani s-au consolidat doar 20 de cladiri cu risc seismic, anul acesta, deci in mai putin de jumatate de an, am demarat lucrari de consolidare la 20. Practic,. Cred ca am demonstrat, prin aceste lucrari bugetare si printr-o seriozitate pe care noi o avem vizavi de acest domeniu, faptul ca ne preocupa, ca nu suntem indiferenti si ca demonstram acest lucru si prin sumele alocate si prin programele pe care le avem si prin infiintarea Companiei Municipale pentru Consolidari", a incheiat Firea.