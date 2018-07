Firea e nemultumita de dezinsectia din Bucuresti: A trimis o scrisoare firmei sa ii spuna ca nu-si respecta contractul

Ziare.

com

Firea mai spune ca in ultima perioada Primaria Capitalei si primariile de sector au primit numeroase sesizari scrise, apeluri telefonice, cat si mesaje pe retelele de socializare, cu privire la prezenta masiva a tantarilor si la disconfortul pe care acestia il creeaza cetatenilor din diverse zone ale orasului.Municipalitatea spune ca primarul General, Gabriela Firea, a transmis miercuri o scrisoare de nemultumire firmei SC Coral Impex SRL, cea care este responsabila de aplicarea tratamentelor de combatere a tantarilor in toate parcurile si aliniamentele stradale din Capitala, prin care atrage atentia ca firma nu si-a indeplinit in integralitate obligatiile asumate prin contractul aflat in derulare."Desi, conform documentatiei aferente contractului, aveti obligativitatea mentinerii limitei de confort pentru cetateni, prin atingerea unui nivel scazut al existentei populatiei de tantari, in ultima perioada, sesizarile primite de la locuitorii municipiului Bucuresti demonstreaza exact contrariul. Astfel, in ultima perioada, la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti si al Primariilor de Sector, s-au primit numeroase sesizari scrise, apeluri telefonice, cat si mesaje pe retelele de socializare, cu privire la prezenta masiva a tantarilor si disconfortul pe care acestia il creeaza cetatenilor din diverse zone ale orasului.In exprimarea nemultumirii, avem in vedere si conditiile meteo nefavorabile de la inceputul acestei luni si pana in jurul datei de 11.07.2018, dar nu putem sa nu tinem cont de faptul ca, in calitate de operator al serviciului, aveti obligativitatea de a identifica toate zonele problema de pe raza orasului, care trebuie evaluate si tratate cu prioritate pentru a preintampina, astfel, dezvoltarea necontrolata a populatiilor de tantari", spune Gabriela Firea in scrisoarea trimisa firmei care se ocupa cu dezinsectia in Capitala.Anul trecut, Bucurestiul nu a avut contract de dezinsectie pentru ca acesta expirase si Primaria, desi facuse licitatie si castigatorul era Coral Impex, nu a acordat contractul pana la finalul lunii octombrie, dupa ce deja mai multe decizii judecatoresti o obligau sa faca asta.Potrivit informatiilor Ziare.com, ca solutie anul trecut Firea i-a pus pe primarii de sector sa se ocupe fiecare cum poate de dezinsectie si deratizare.