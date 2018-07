Firea este acuzata de plagiat de un consilier general. Cum raspunde Primaria

Ziare.

"Masura privind reinoirea parcului auto al Municipiului Bucuresti a fost prevazuta in Planul Integrat de Calitate a Aerului inca din faza de elaborare a acestuia si impreuna cu celelalte masuri identificate in vederea imbunatatirea calitatii aerului din Capitala au fost postate pe site-ul PMB inca din luna octombrie 2016.Aceasta masura a fost inclusa in Planul final de Calitate a Aerului care a fost supus dezbaterii publice in luna februarie 2018. Masurile, analizate si avizate de autoritatile pentru protectia mediului, au intrat in vigoare odata cu aprobarea PICA de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti in luna iunie 2018", a transmis Primaria Capitalei, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a mai subliniat ca, pentru reducerea concentratiilor de poluanti generati de masinile cu norme de poluare inferioare, inca din stadiul de elaborare a Planului s-a discutat despre posibilitatea cresterii numarului de autovehicule uzate scoase din traficul bucurestean prin instituirea unui program propriu al Primariei Capitalei, alaturi de cel derulat de catre Administratia Fondului de Mediu."Aceasta masura va duce in mod real la cresterea numarului de autovehicule vechi scoase din circulatie comparativ cu numarul asigurat prin programul guvernamental. Astfel, prin Directia de Mediu este propus un 'Program de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere' care sa permita cetatenilor sa opteze, dupa casarea autovehiculului vechi, fie pentru achizitia unui autoturism nou, non diesel, cu clasa de poluare minim Euro 6, fie a altui tip de mijloc de locomotie prietenos cu mediul", mai spune Primaria."Initiativa de care vorbeste dl. consilier general se refera la acordarea unei prime de casare suplimentara celei de la Administratia Fondului de Mediu in cadrul programului Rabla, neaducand nici un beneficiu real pentru imbunatatirea calitatii aerului in Capitala intrucat alocand aceleiasi persoane fizice sau juridice un stimulent financiar mai mare, numarul de autovehicule vechi scoase din circulatie ramane practic neschimbat.Si celelalte initiative ale dlui consilier general care vizeaza: interzicerea autovehiculelor non euro, euro 1, 2, 3 si 4 de a tranzita Capitala pe timpul zilei si interzicerea circulatiei tuturor autovehiculelor intr-un wekend, pe toata raza teritoriala a Municipiului Bucuresti cu exceptia celor de interventie, politie, salvare, etc. - denota o abordare care nu tine cont de opinia bucurestenilor, de realitatile cu care ne confruntam legate in principal de structura parcului auto, majoritatea autovehiculelor avand norme de poluare inferioare Euro 5 si 6, si nu in ultimul rand de necesitatile social-economice ale Capitalei", arata sursa citata.Precizarile vin dupa ce consilierul general in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Lucian Iliescu, a acuzat-o sambata pe Gabriela Firea ca pune in discutie un proiect de hotarare fara a preciza "sursa de inspiratie" deoarece, asa cum spune acesta, propunerea de acordare a unor eco-vouchere pentru achizitia de masini ii apartine."MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE! Observ ca doamna primar, Gabriela Firea, fara a mentiona "sursa de inspiratie", si-a insusit proiectul meu: 'Programul de stimulare a innoirii parcului auto national', proiect de hotarare in baza caruia ar putea sa fie acordate 10.000 de eco-vouchere, in valoare de 4.600 de lei fiecare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou. Daca doamna primar si-a asumat proiectul meu, sper sa il duca la bun sfarsit in baza analizelor facute de mine si atasatate la proiect. Sper ca si pentru domnia sa, sanatatea cetatenilor Capitalei sa reprezinte o prioritate!", a transmis, pe pagina personala de Facebook, consilierul Lucian Iliescu (PMP) De asemenea, pentru a-si sustine afirmatiile, Lucian Iliescu a prezentat proiectul de hotarare propus in luna mai a acestui an. Potrivit documentelor postate, proiectul lui Iliescu viza acordarea a 10.000 de eco-vouchere in valoare de 4.600 de lei fiecare, pentru stimularea innoirii parcului auto din Bucuresti.Pe ordinea de zi a CGMB se arata un proiect potrivit caruia Primaria Capitalei vrea sa ofere 5.000 de eco-vouchere in valoare de cate 9.000 de lei, pentru achizitionarea unor masini noi, cu nivel redus de emisii, non-diesel sau electrice, ce se acorda in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul vechi.