Firea explica de ce nu e autorizat protestul diasporei: Si PSD a vrut 1 milion de persoane, dar a inteles ca nu se poate

Ziare.

com

Mai mult, Firea sustine ca motivul pentru care mitingul nu a fost autorizat este acela ca numarul de participanti anuntat este mult prea mare pentru a se putea desfasura in siguranta."Am luat act, la revenirea din concediul legal de odihna, de faptul ca cererea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza un miting in Bucuresti a primit aviz negativ din partea Comisiei de Avizare a evenimentelor, motivul invocat fiind acela ca, inclusiv a vehiculelor care intervin in situatii de urgenta, si ar pune fortele de ordine in imposibilitatea de a garanta siguranta atat a manifestantilor cat si a celorlalti cetateni care tranziteaza zona fara a participa la miting.In situatia in care organizatorul isi va reconsidera solicitarea initiala, astfel incat sa se incadreze in limite rezonabile din punct de vedere al numarului participantilor, Comisia isi va reevalua punctul de vedere si nu va mai exista niciun motiv pentru a nu fi autorizata manifestatia", se arata intr-un comunicat remis de Primaria Capitalei Ziare.com.Firea nu se opreste insa aici si aduce in discutie si mitingul PSD de la inceputul lunii iunie, cand Capitala a fost blocata de autocarele cu care au fost adusi participantii din toate colturile tarii. Desi la acel moment cifra avansata a participantilor a fost in jur de 150.000 de persoane, Firea sustine ca in momentul de varf au fost in Piata Victoriei chiar 400.000. Practic, primarul spune ca organiatorul a incalcat legea, avand in vedere ca a anuntat ca la manifestatie vor participa 250.000 de persoane."Pentru comparatie, la mitingul organizat de PSD in data de 9 iunie 2018, despre care s-a vorbit in acest context, in spatiul public, numarul de participanti declarati de organizatori in Piata Victoriei a fost de 250.000, iar in momentul de varf al evenimentului s-au inregistrat un numar de 380.000 - 400.000 de persoane, care ocupau in intregime Piata Victoriei, precum si strazile adiacente.Initial, PSD a intentionat organizarea unui miting la care sa participe 1 milion de persoane, dar in urma discutiilor cu institutiile implicate in mentinerea ordinii publice si a gestionarii situatiilor de urgenta s-a decis redimensionarea evenimentului in concordanta cu particularitatile si capacitatea zonei vizate.Primaria Capitalei nu intentioneaza sa obstructioneze in niciun fel manifestatiile publice, dar solicita ca organizatorii sa-si asume explicit respectarea legii si sa-si dimensioneze actiunile astfel incat sa nu fie periclitata siguranta nici a participantilor, nici a celorlalti cetateni", se mai arata in documentul citat.In final, Firea ii ataca pe cei care au criticat-o pentru aceasta masura, atat din zona politica, dar si cetatenilor si le ofera pentru studiu si analiza definitia democratiei."Solicit sa se puna capat acuzatiilor si jignirilor proferate in spatiul public la adresa mea si a Primariei Capitalei, cata vreme nu exista niciun motiv pentru care vreo entitate sa fie lezata de vreo actiune ireversibila a autoritatilor. Legea si regulile sunt aceleasi pentru toata lumea si nu se aplica dupa principiul 'cine tipa mai tare'.Democratia inseamna respectarea libertatilor cetatenesti cata vreme acestea nu incalca libertatile celorlalti. Regret ca unii oameni politici cu pretentii s-au grabit sa arunce cu invective si acuzatii, fara sa cunoasca situatia de fapt si legea sau, mai grav, cunoscandu-le dar ignorandu-le cu buna stiinta, doar pentru castiguri efemere in planul imaginii", conchide primarul general.