Firea face dezvaluiri despre protestul din 10 august: Jandarmii au dormit pe jos, ca vitele!

"I-am mai reprosat doamnei ministru ( Carmen Dan - n.red.) faptul ca nu a avut grija de oameni, nici de oamenii din Bucuresti sau din alte zone si care nu erau violenti si au avut de suferit, dar nici de oamenii sai. Pentru ca vreau sa va spun ca jandarmii au dormit o noapte pe jos, fara saltele, fara paturi, imbracati, ca niste vite. Primaria Capitalei s-a ingrijit ca in urmatoare noapte jandarmii sa fie cazati in niste camine, cu paturi, cu saltele, sa aiba dusuri, sa aiba toalete, sa aiba mancare - nu au avut nici mancare, desi veneau de la drum - sa aiba apa", a spus Firea,despre protestul din 10 august din Capitala, care s-a lasat cu violente , transmite News.ro.Ea a atras atentia ca nu este normal ca aceste lucruri sa fie trecute cu vederea, iar greselile trebuie sa fie asumate."Nu mi se pare normal ca aceste lucruri sa fie trecute cu vederea. Daca un coleg de-al nostru a gresit, trebuie sa recunoastem noi, ca echipa, aceasta greseala, ca nimeni nu e de neinlocuit. Este deja al doilea mare scandal cu doamna ministru, dupa ce domnul premier Tudose a plecat tot din cauza domniei sale, acum este al doilea mare scandal in care domnia sa iese invingatoare pe greseli evidente, iar noi toti ceilalti suntem paria", a daugat edilul.In cadrul aceluiasi interviu pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, o apropiata a sa, si spune ca ordinul de evacuare al pietei in 10 august, nu continea detalii cu privire la modalitatea de interventie , dar Cliseru a fost indicata ca responsabila tocmai pentru a se ajunge la Firea."Cand am vrut sa facem targul de Craciun in Piata Victoriei, am fost lasata singura, protestatarii de profesie au demontat scena. A fost un strigat de alarma, dar probabil ca unii colegi au crezut ca ei nu vor fi vizati. S-a intamplat pe 10 august. I-am reprosat doamnei ministru ca prin strategia de comunicare a vrut sa transfere raspunderea pentru tot ce urma sa se intample pe umerii prefectului. Deodata, prefectul, care doar contrasemneaza un ordin intocmit de militari , apare ca personaj principal un prefect.In noaptea aceea s-a mentionat in presa numele prefectului, a doua zi, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a spus ca prefectul a dat ordinul de interventie, urmarind probabil reactiile si presa internationala si vazand ca interventta e considerata mai agresiva. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a aratat catre prefect, presa spunand ca a lucrat cu primarul general. Asa am ajuns vinovat de serviciu ca eu am pus la cale interventia, pentru ca omul care a dat ordinul e prefectul Capitalei, cel care a lucrat cu mine", a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, la Romania Tv, transmite Mediafax.Aceasta a precizat ca ordinul semnat de prefect nu contine detalii cu privire la modalitatea de interventie.."Stiu cum arata un astfel de document. Sub nicio forma intr-un ordin de evacuare nu se scriu elemente de lupta, sunt transmise doar intre militari. Prefectul este un civil, iar ordinul contine situatia: cate persoane sunt, cate sunt agresive, daca sunt in pericol fortele de ordine, daca se incearca intrarea intr-o institutie publica, se decide evacuarea si fortele care intervin. Nu se scrie cum se intervine, ca e cu tunuri cu apa. S-a lasat doar ca prefectul, care a lucrat cu primarul general a lasat sa se dea cu gaze lacrimogene. Ancheta va dovedi cele spuse de mine", a mai spus Firea.Reamintim ca membrii Consiliului Executiv PSD au respins, la vot, sambata, cererea Gabrielei Firea de a o schimba pe Carmen Dan de la conducerea ministerului de Interne, ca urmare a masurilor luate in 10 august Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, este apropiata a Gabrielei Firea, ocupand in trecut functia de consilier al acesteia. Pana sa ajunga la Primaria Capitalei, Cliseru a fost administrator public al orasului Voluntari, care il are ca primar pe Florentin Pandele , sotul Gabrielei Firea.Ulterior, Cliseru a fost numita de primarul general membru in consilii de administratie la societatile nou infiintate: Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti S.A si Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA.