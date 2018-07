Firea face joi rectificarea bugetara pentru Catedrala Neamului, acorda eco-vouchere si da bani batranilor pentru ochelari

Bani pentru catedrala

Astfel,, in schimbul predarii spre casare a masinilor uzate, conform unuia dintre proiectele care vor fi supuse dezbaterii.Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achizitiona autoturisme noi cu forme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice.Consilierii generali mai urmeaza sa se pronunte asupra unei masuri conform careia. Sprijinul financiar va fi acordat o singura data/beneficiar din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti.De asemenea,. Indicatorii tehnico-economici vor fi stabiliti in baza unui studiu de fezabilitate care va fi supus aprobarii CGMB.Conform proiectului de, cea mai importanta majorare urmeaza sa fie acordata Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic, care va beneficia de un plus de 42 de milioane de lei, dintre care 18 milioane vor reprezenta sprijin financiar pentru diverse lacasuri de cult (10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului).Bugetul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti va fi diminuat cu 8 milioane de lei (au fost taiate achizitiile la imobilul din bd. Natiunile Unite nr. 8 in continuarea spatiului existent din bd. Libertatii nr. 18).De asemenea, va fi redus bugetul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement cu 2,9 milioane lei, ajungand astfel la 146 milioane lei.Administratiei Cladiri Rezidentiale si Administrative ii va fi acordat un buget de 6,2 milioane lei, dintre care 4,3 milioane lei pentru cheltuieli de investitii, o parte din suma fiind destinata studiilor de fezabilitate pentru locuinte sociale si pentru tineret.Alte trei proiecte vizeaza nota conceptuala si tema de proiectare pentru infiintarea si amenajarea unui Centru de excelenta in terapie oncologica prin protonoterapie; nota conceptuala si tema de proiectare pentru infiintarea si amenajarea unui centru de excelenta si oncopediatrie in cadrul Spitalului clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"; indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare bloc operator chirurgie" pentru Spitalul clinic "Dr. I. Cantacuzino".Consilierii municipali se vor pronunta prin vot si asupra Regulamentului de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor in Bucuresti.Regulamentul se adreseaza persoanelor fizice si juridice, precum si autoritatilor administratiei publice si institutiilor publice care detin in proprietate/administrare cladiri care prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala prezinta pericolul afectarii sanatatii, vietii, integritatii fizice si sigurantei populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane.Finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de interventie se va asigura, pe cheltuiala proprie, de catre detinatorii cladirilor. Pe de alta parte, autoritatile pot asigura preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuinte aflati in imposibilitate de a sigura sumele ce le revin, ca masura de protectie sociala, daca proprietarii fac dovada ca realizeaza venituri medii lunare pe membru de familie sub castigul mediu net lunar pe economie.Se sanctioneaza cu amenzi de 5.000 - 8.000 de lei nerespectarea obligatiilor de catre detinatorii de constructii notificati de a contracta proiectarea si executarea lucrarilor de interventie.Pe ordinea de zi figureaza si asocierea Municipalitatii cu Centrul pentru Tineret al Capitalei si Centrul pentru Seniori, in vederea constituirii Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti. Fiecare dintre cei trei va participa la patrimoniul initial al asociatiei cu o contributie in valoare de 48.000 de lei.De asemenea,; potrivit unui alt proiect de hotarare. Este prevazuta o durata de executie de zece zile.In raportul de specialitate se arata ca lungimea traseului liniei de tramvai care poate fi separata de traficul auto general este de aproximativ 550 metri liniari (lungime gard).Totodata,, structurat pe trei componente: lansarea flotilei la gurile Dunarii, in Tulcea, participarea la festivalul Tamisei la Londra si concerte de Zilele Bucurestiului.Acordul de cooperare care se va incheia intre municipiul Bucuresti, Institutul Cultural Roman Londra si Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23.Inainte de sedinta, in fata sediului primariei va avea loc Lansarea Raportului "Inca 2 ani de bezna si vorbe goale?" la PMB.