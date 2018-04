Firea face program start-up si la Primarie: Va da tinerilor cate 30.000 de euro din banii bucurestenilor

Ziare.

"Tinerii din Capitala, deci si studentii, vor putea aplica atat individual, cat si in echipa cu profesorii, la programul start-up sustinut de Primaria Capitalei. Sprijinul municipal va fi in valoare de 30.000 de euro", a precizat primarul, miercuri, la aniversarea de 105 ani a Academiei de Studii Economice.Firea a spus ca dezvoltarea economica a unui oras este baza pentru dezvoltarea sa sociala, administrativa si culturala si "stim ca din ASE provin cei mai importanti oameni de afaceri".Primarul doreste sa sprijine spiritul antreprenorial in randul tinerilor inca din bancile universitatii."Colaborarea intre mediul economic, cel universitar si administratia publica nu poate aduce decat beneficii comunitatii care adopta o astfel de abordare", a adaugat ea.Citeste si Firea vrea sa construiasca o baza sportiva si un liceu in Snagov, din banii bucurestenilor UPDATE A.G.