Firea ameninta ca-l da in judecata pe Vlad Voiculescu, in urma unui mesaj postat pe Facebook

Edilul il acuza pe Voiculescu de promovarea unor informatii false si spune ca isi face campanie electorala cu sanatatea romanilor, adaugand ca dezminte afirmatiile fostului ministru si ca il va da in judecata."Ca sa se realizeze o operatie de transplant, fie ca este renal, pulmonar sau de alta natura, trebuie sa fie indeplinite cateva conditii. In primul rand, sa existe organul donat. Am observat ca este o campanie negativa dusa in mass-media de un fost ministru al Sanatatii care are business in domeniul sanatatii. Eu nu pot sa-i urez succes pentru ca isi face campanie electorala cu sanatatea romanilor si se joaca, practic, cu informatii neadevarate pe care le exprima in spatiul public si din nefericire ele sunt preluate.A fost si la cateva posturi de televiziune, dar a fost demontat in tot ceea ce a afirmat de catre managerul Spitalului Sf. Maria, de domnul doctor Copca, pentru ca nu se pot realiza operatii decat daca exista bolnavul si donatorul sau organul donat", a declarat marti Gabriela Firea.Edilul sublinieaza ca afirmatiile fostului ministru al Sanatatii sunt false si sunt doar acuzatii nefondate, transmitandu-i ca il va da in judecata." (...) Dezmint tot ceea ce exprima in spatiul public fostul ministru al Sanatatii, care face acuzatii nefondate. Ii transmit din nou ca ne vom vedea in instanta pentru ca nu se poate juca la nesfasit de dragul unei cariere politice pe care si-o doreste fulminanta, dar ea nu poate fi construita pe minciuna", sustine Firea.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre o fetita de opt ani cu fibroza chistica, pentru care medicii nu mai pot face nimic si afirma ca s-a ajuns aici pentru ca "s-a nascut si locuieste in locul gresit", amintind de o pacienta din Germania care a ajuns la 52 de ani, desi sufera de aceeasi boala.Voiculescu afirma ca mai multe persoane, printre care Gabriela Firea si "toata gasca de domni de la Agentia Nationala de Transplant", "ar trebui sa intre in pamant de rusine" pentru situatia in care a ajuns Romania de unde parintii cu copii bolnavi pleaca pentru ca nu gasesc tratament.Acesta sustine ca ar trebui sa intre in pamant de rusine, Gabriela Firea, "cea care a coordonat atacul impotriva AKH Viena in 2016", in urma caruia AKH Viena a refuzat sa mai primeasca pacienti romani."Refuzul de a mai primi fara nicio limitare pacienti romani i-a costat pe zeci de romani viata. Gabriela Firea va trebui sa plateasca pentru ce a facut", sustine Vlad Voiculescu.Potrivit acestuia, in pamant de rusine ar mai trebui sa intre Narcis Copca, "cel care a ingropat peste 10 milioane de euro, cel care si-a angajat firme prietene pentru lucrari de renovare la spital, cel care a mintit, a amenintat si a calomniat Eurotransplant, AKH Viena si medicii care ne puteau salva fratii"."In pamant ar trebui sa intre de rusine domnul Victor ZOTA, domnul Radu DEAC si toata gasca de domni de la Agentia Nationala de Transplant, cu toate titlurile lor universitare, care au acreditat in mod ilegal spitalul Sf. Maria si au blocat atatia ani intrarea Romaniei in Eurotransplant pentru a isi proteja propriile interese. Cu totii ar trebui sa isi dea demisia astazi. Pentru ce au facut (si ce nu au facut) in toti acesti ani, sper sa plateasca cu varf si indesat", mai scrie Vlad Voiculescu.In martie 2016, Spitalul "Sfanta Maria" a fost acreditat pentru transplant pulmonar, o premiera in Romania. La momentul respectiv erau sase pacienti romani pe listele de asteptare la AKH Viena pentru interventie, insa clinica a refuzat sa ii mai opereze.Ulterior, Vlad Voiculescu, ce era ministrul Sanatatii la momentul respectiv, a declarat ca existau suspiciuni serioase ca Spitalul Clinic Sfanta Maria a fost acreditat pentru transplant de plaman sub presiune politica.In noiembrie 2016, Societatea Romana de Pneumologie (SRP) sustinea ca "Experimente de transplant" au avut loc si in Turcia (1999) cu o rata de supravietuire de zero la suta si ca, in Romania, transplantul pulmonar nu este posibil pentru ca medicii nu au experienta si instruire suficienta, iar medicamentele sunt foarte scumpe si nu pot fi asigurate fara intreruperi.