Firea impune reguli noi si amenzi usturatoare pentru locuitorii si patronii din Centrul Vechi al Capitalei

Noile reguli

luni, miercuri si vineri va colecta deseurile din hartie-carton,

martea, joia si sambata - plastic, PET, doze de aluminiu si sticla

zilnic - biodegradabilele si deseurile alimentare.

Amenzi si controale drastice

De asemenea, cei care detin terase pe strazile din Centrul istoric vor avea obligatia de a preda uleiul uzat operatorului autorizat si sa raporteze Primariei Capitalei cantitatile de uleiuri predate.Amenda pentru nerespectarea regulamentului ajunge pana la 5.000 de lei."Pe strazile aferente Centrului Istoric se acumuleaza cantitati de deseuri depozitate necontrolat, care creeaza un aspect insalubru. De asemenea, sesizarile cetatenilor au evidentiat faptul ca in anumite zone sunt generate si mirosuri neplacute. Exista vitrine care nu sunt amenajate corespunzator, sunt foarte multe afise aplicate pe diverse cladiri", arata municipalitatea in expunerea de motive.Initiatorul proiectului, primarul Gabriela Firea, spune ca se produce o foarte mare cantitate de deseuri care este depozitata necontrolat, iar faptul ca de salubrizarea din centru se ocupa mai multi operatori implica sa intre mai multe autogunoiere de tonaj mare pe strazile din Centrul Vechi, ceea ce duce la deteriorarea strazilor.Potrivit regulamentului, atat persoanele juridice, cat si cele fizice vor avea, care va ridica deseurile in functie de un program:Toate acestea vor fi colectateDe asemenea, cosurile de gunoi stradale vor fi spalate o data pe saptamana.In Centrul Vechi, un singur operator de salubrizare se va ocupa de curatenia de pe strazi.O alta masura impusa in regulament ii va obliga pe comercianti sa colecteze uleiurile uzate si sa le predea operatorului de salubrizare, apoiDe asemenea, toaletele ecologice, indiferent cine le detine, vor fi spalate zilnic in perioada mai-octombrie si de doua ori pe saptamana in perioada noiembrie-aprilie.In ceea ce priveste amenzile, acestea vor fi cuprinse intre 500 si 5.000 de lei pentru nerespectarea regulamentului.Primarul Firea a vorbit despre acest regulament la inceptului lunii, avertizand ca nu va mai tolera ca imobilele istorice sa fie murdare si dezafectate si nici ca sacii de gunoi sa fie lasati pe strazi, lucruri pentru care vor fi date amenzi.Viceprimarul Aurelian Badulescu a explicat atunci ca in Centrul Vechi primaria va face controale impreuna cu Politia Locala si cu Garda de Mediu, dand un ultim avertisment agentilor economici din zona."Controalele vor fi mixte, cu Garda de Mediu, pentru ca am fost sesizati privire la deversarea uleiurilor. Zgomotul este o alta problema pentru ca locuiesc oameni acolo, precum si incarcarea fatadelor cu reclame care nu sunt autorizate. (...)De miercuri, saptamana viitoare, controalele vor fi ferme. Este ultimul avertisment pentru agentii econonomici din Centrul Vechi", a avertizat Badulescu.