"Firea incepe razboiul cu gropile din Bucuresti si ameninta Opozitia: Vor cadea capete! Le imput diferenta! UPDATE"

Ciprian Ciucu: TUPEU de... completati voi

"Avem o evidenta clara a acestor gropi, cratere in unele zone. Trebuie in regim de urgenta sa incepem repararea si reabilitatea tuturor bulevardelor si trotuarelor", a spus Firea.Edilul s-a plans ca aceste lucrari vor fi mai scumpe decat daca s-ar fi realizat cu firmele primariei, care inca nu au primit votul final in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Astfel, Firea sustine ca va face un calcul pentru a prezenta bucurestenilor cat va plati in plus primaria din cauza Opozitiei, care s-a opus in CGMB trecerii acestei activitati la firmele infiintate anul trecut de PMB."Daca domnii consilieri din Opozitie ar fi inteles ca este in interesul cetatenilor, am fi putut in acest moment sa realizam aceste lucrari de buna calitate si la un pret redus cu propriile noastre companii. Din nefericire, din cauza unor oameni care nu se gandesc decat la interesul lor, fac apel la Cristian Busoi sa lase politicianismul ieftin la o parte, sa lase interesele sale la o parte si la Ludovic Orban, care a fost viceprimar si a uitat cat de greu este sa conduci o primarie. Acum doar pentru a se opune unui model nou european de administratie blocheaza toate aceste societati. Au votat impotriva. Suntem blocati.Nu-i nimic, noi vom lucra inca o luna pe vechile contracte mult mai vechi si care pun anumite conditii. Vom face aceste calcule cat ar fi costat in aceasta primavara prin companiile noastre si cat va costa pe vechile contracte.care, manipulati amenintati de Busoi si Orban, nu voteaza in consiliu pentru interesul cetatenilor. Acum trebuie iar sa ne rugam de cei care au mai lucrat pana acum", a spus Gabriela Firea.Primarul Capitalei s-a plans ca multi primari PNL au infiintat astfel de companii, dar ca in Bucuresti nu se permite acest lucru, pentru ca multi nu vor sa renunte la "vacante si haine de lux"."Daca aceasta operatiune demarata oficial astazi va fi impiedicata de diverse persoane, vor cadea capete, pentru ca noi raspundem in fata cetatenilor", a adaugat edilul.Firea a anuntat ca tot miercuri incepe si curatenia si reabilitatea Centrului Vechi, "operatiune de amploare si anvergura"."Solicitam sprijinul comerciantilor. Vom implementa un nou regulament pentru Centrul Vechi. Am trimis colegii fotografi. Am asa un teanc de fotografii care nu ne fac cinste. E o rusine. Nu e posibil asa ceva. In centru, in mijlocul zilei, saci de gunoi? Avem firme de salubrizare.Amenzile vor fi drastice. Ne vom implica maxim si vom sprijini aceasta zona, dar dorim si o cooperare responsabila din partea comerciantilor", a punctat ea.De asemenea, Firea a amenintat cu amenzi mari si proprietarii cladirilor istorice care nu le ingrijesc."Voi avea toleranta zero ca aceste cladiri istorice sa fie in continuare ca dupa razboi. Foarte murdare, afectate de vreme, pline de graffiti, de injurii", a adaugat Gabriela Firea.Si in parcuri va incepe curatenia si reabilitarea, primarul spunand ca personal a mers in cateva locuri de joaca pentru copii si ca acestea nu sunt deloc sigure pentru cei mici.Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a reactionat, miercuri, dupa acuzatiile lansate de primarul Gabriela Firea."TUPEU de... completati voiIncredibil! Incompetenta in persoana, primar in functie, dominand autoritar cu ajutorul a trei partide (psd+alde+pmp) Consiliul General, da vina pe consilierii PNL pentru ca ea insasi nu s-a ocupat de asfaltare.Si, cum ii sta bine fudulului, mai ameninta si cu despagubiri", a scris Ciucu pe Facebook.