Firea inchide iar scolile din Bucuresti. Vineri toti elevii si prescolarii stau acasa

"In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri vantul se va intensifica si ninsoarea va fi mai abundenta, am decis ca, pentru siguranta copiilor nostri, cursurile in unitatile de invatamant de stat din Capitala sa fie suspendate pentru data de 23 martie., pe care mi-o asum in calitate de primar general, din dorinta de a nu-i pe", a transmis Gabriela Firea.Edilul a luat hotararea dupa ce a analizat impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru, ultimele informatii emise de meteorologi, care anunta ninsori si intensificari ale vantului in Bucuresti.Trebuie precizat ca informarea meteo de vreme deosebit de rece valabila in toata tara a intrat in vigoare marti la ora 15:00, dar expira joi, 22 martie, la ora 10:00. Simularile pentru Bacalaureat se termina joi , aceasta putand fi o explicatie pentru faptul ca scolile si liceele vor fi inchise doar vineri.Pana acum doar in Capitala s-a anuntat ca se vor inchide scolile.In februarie, scolile din Bucuresti au fost inchise timp de o saptamana, spre nemultumirea parintilor care nu au avut cu cine sa isi lase copiii acasa. Atunci, primarul Firea a transmis parintilor aflati in aceasta situatie sa sune la Tel Verde 0800.800.868 si vor fi ajutati. Edilul a transmis, apoi, ca 150 de parinti au sunat la telefonul verde sau la Directia Generala de Asistenta Sociala pentru a se interesa despre sprijinul pe care il ofera municipalitatea.A.G.