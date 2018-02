Firea inchide toate scolile din Bucuresti pana miercuri UPDATE Si in alte judete copiii sunt anuntati sa stea acasa

luni si marti

Parintii reactioneaza: Decizie pripita, nu avem cu cine sa ne lasam copiii!

Hotararea in Capitala a fost luata dupa ce s-a consultat cu Prefectura, ANM Bucuresti-Ilfov si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti."Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil, aseara, azi noapte, azi dimineata si pana in acest moment, in legatura cu masurile care se impun, avand in vedere ca toate informatiile din partea ANM s-au confirmat pana acum, iar codul galben va deveni - cel putin dupa informatiile pe care le avem in acest moment - portocaliu, prin urmare, autoritatile, atat centrale, cat si locale, au responsabilitati legale pentru a diminua orice efecte neplacute si nedorite in legatura cu fenomenele meteo extreme. In primul rand ne intereseaza viata cetatenilor si sanatatea acestora si mai putin anumite critici (...) Este vorba despre vant, ger, doua fenomene suprapuse si de asemenea ninsoare temporar abundenta", a anuntat Firea.", si-a argumentat decizia edilul, la comandamentul de iarna convocat la Primaria Capitalei.Primarul a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa: "".", a sustinut primarul, care a subliniat ca nu toti copiii sunt dusi la scoala cu "masina mica" de parinti si, iesind pe strada, s-ar expune frigului si zapezii care va atinge 30 de centimetri., iar masura ar putea fi prelungita si in zilele urmatoare, a anuntat Prefectura Constanta, dupa sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta."Tot in cursul zilei de luni, in urma analizarii situatiei operative existente la nivelul judetului, se va hotari necesitatea prelungirii suspendarii si pentru zilele urmatoare", au anuntat reprezentantii Prefecturii.- La scurt timp si. Judetul Dolj se afla sub avertizare meteorologica Cod Portocaliu, valabila pentru intervalul 26 februarie, ora 03:00 - 1 martie, ora 10:00."Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj, reunit la ora 14, au decis in unanimitate suspendarea cursurilor in scolile si gradinitele din judet pentru zilele de 26 si 27 februarie. S-a luat aceasta decizie ca urmare a conditiilor meteorologice prognozate pentru urmatoarele doua zile", a declarat, duminica, subprefectul judetului Dolj, Cristian Sovaila.In replica, Iulian Cristache, de la, a declarat la Realitatea TV ca decizia de suspendare a cursurilor este "pripita", pentru ca prognoza meteo nu este atat de rea, iar bucurestenii nu au cu cine sa isi lase copiii cand merg la serviciu maine.In plus, reprezentantul parintilor nu stie cand vor putea fi recuperate orele pierdute, pentru ca deja avem cel mai scurt an scolar din Europa si tot timpul apar noi zile libere.Meteorologii au actualizat, duminica, avertizarile de tip cod portocaliu si galben de ger care vor afecta intreaga tara in zilele urmatoare. In plus, au emis noi coduri de tip galben si portocaliu de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol.In unele zone se va depune strat de pana la 40 de centimetri de zapada, iar in Bucuresti va viscoli.Capitala se va afla, de luni de la ora 10:00 pana marti, la ora 14:00, sub cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic viscolite si vizibilitate scazuta.Iata prognoza detaliata, asa cum a fost emisa duminica de ANM Tot duminica, Gabriela Firea a facut apel catre toate institutiile care au responsabilitati sa ia masuri pentru garantarea securitatii vietii cetatenilor. "Sunt panouri care stau sa cada, vantul se va intensifica", a subliniat Firea.