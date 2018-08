Firea mai face o plangere penala pentru informatii false: "Pot sa banui cine sunt autorii morali"

Primaria a dezmintit ca s-ar fi suplimentat locurile

"Este regretabil, intr-adevar, ca lupta politica a ajuns la aceasta dimensiune a situatiei in care pur si simplu se ajunge sa se inventeze stiri, sa se inventeze situatii, sa se creeze si conturi false pentru a dezinforma populatia si pentru a ma pune pe mine, ca primar general, intr-o situatie dificila fata de bucuresteni.In privinta acestui cont de Facebook fals vreau sa va spun ca l-am denuntat prin mai multe informari catre Facebook, iar luni dimineata voi depune plangere penala pentru a se afla cine se afla in spatele crearii acestui cont fals de Facebook. Nu am cum sa-mi dau eu singura seama, pot sacine sunt autorii morali.Autorii morali sunt cei care in aceste zile si puteti gasi declaratiile lor, in special USR, partial PNL, opozitia din Consiliul General, care au deturnat atentia de la un program benefic si au spus ceea ce e total neadevarat - ca se taie bani de la investitii pentru a se plimba seniorii. Nu este adevarat, mi se pare un mesaj foarte periculos care s-a transmis in aceste zile si eu nu pot sta cu mainile in san. In privinta contului, asa cum va spuneam, imi voi lua toate masurile si luni voi depune plangere", a spus Firea, sambata, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Primarul a mentionat ca o mie de seniori vor merge in excursii si tabere tematice, prin Centrul de seniori al Primariei Capitalei."Nu cred ca e normal ceea ce se intampla in aceste zile in care in special consilierii generali ai USR au facut apologia faptului ca seniorii nu merita sa fie recompensati nici intr-un fel si ca ei trebuie sa fie cumva lasati la marginea societatii, punand categorii sociale unele impotriva celorlalte si de asemenea, categorii de varsta unele impotriva celorlalte.Pentru ca s-a afirmat in aceste zile, si nu chiar de catre oricine, ca seniorii nu merita nimic si ca doar cei tineri contribuie, doar cei activi contribuie cu taxe si impozite si nu merita seniorii nici evenimente cultural-educative, nici excursii, nici tabere, nici programe, proiecte sociale. Eu cred ca bunicii nostri sau parintii nostri sunt cei care au contribuit cel mai mult atat la bugetul tarii, bugetul national, cat si la bugetul Primariei Capitalei sau a altui oras, deci este o tema falsa, o tema discriminatorie si din cate am inteles deja se vor face plangeri la CNCD din partea persoanelor care s-au simtit lezate", a adaugat Firea.Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a dezmintit vineri seara informatia conform careia ar fi fost suplimentat numarul de locuri pentru taberele destinate seniorilor."Primaria Capitalei dezminte informatia conform careia ar fi fost suplimentat numarul de locuri pentru taberele destinate seniorilor, organizate prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Informatia a aparut pe un cont fals al unei retele de socializare, cont care utilizeaza abuziv numele Primarului General. Proiectul initiat de Primaria Capitalei este intitulat 'La pas prin taramul legendar al Greciei' si are un numar fix de 1.000 de locuri.Proiectul se afla in etapa de selectie, pana in prezent fiind validate 250 de solicitari de inscriere dintre cele 970 depuse. Luni, 6 august, incepand cu ora 10.00, la Biroul de Relatii cu Publicul al Centrului pentru Seniori, vor fi continuate inscrierile in proiect si analiza dosarelor depuse, in ordinea inscrierilor. Vor fi acceptate solicitari de inscriere peste numarul 1.000, dar numai pentru a se putea atinge numarul maxim de 1.000 de participanti, in urma aplicarii criteriilor de eligibilitate", preciza PMB.