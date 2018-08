Firea muta Centrele de Tineret si Seniori la la Arena Nationala

Ziare.

Aceste spatii, in suprafata totala de aproximativ 600 de metri patrati, ar urma sa fie folosite gratuit de cele doua centre pentru "buna desfasurare a activitatii".Potrivit proiectelor de hotarare, Centrul pentru Tineret a trimis o adresa Primariei Capitalei in luna martie, cerand atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu de 299,3 metri patrati din incinta Arenei Nationale, in timp ce Centrul pentru Seniori a trimis o alta adresa in luna aprilie, pentru a solicita un spatiu de 272 de metri patrati, pentru "buna desfasurare a activitatii".Cele doua centre aflate in subordinea municipalitatii ar urma sa foloseasca gratuit aceste spatii de birouri din incinta Arenei Nationale pana la finalul anului viitor.