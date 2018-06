Firea o acuza pe Angela Gheorghiu ca minte: A primit titlul de cetatean de onoare, un onorariu de 145.000 euro si a cerut si stergerea unor taxe si impozite

Ziare.

Intr-un comunicat al Primariei Municipiului Bucuresti sunt lansate mai multe acuzatii la adresa sopranei Angela Gheorghiu: aceasta a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei, i-a si multumit Gabrielei Firea pentru distinctie, iar pentru concertul sustinut in 15 sepmtebrie 2017 in Piata Constitutiei a primit un onorariu de aproape 145.000 de euro. In plus, PMB sustine ca artista i-ar fi cerut edilului sa ii stearga niste taxe si impozite neplatite."La propunerea Primarului General si prin votul consilierilor generali, doamna Angela Gheorghiu a primit titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti in data de 11 septembrie 2017, in semn de apreciere si recunostinta pentru promovarea Bucurestiului si a Romaniei in lume.Doamna Gheorghiu nu doar ca a acceptat aceasta inalta distinctie, dar a si multumit Primarului General si Consiliului General pentru aceasta", se arata intr-un comunicat de presa remis marti de Primaria Capitalei."In data de 15 septembrie 2017, cu ocazia Zilelor Bucurestiului, soprana Angela Gheorghiu a concertat in Piata Constitutiei din Capitala. Onorariul platit de Primaria Municipiului Bucuresti prin Arcub, pentru concertul sustinut de soprana Angela Gheorghiu a fost de, inclusiv TVA", mai sustine PMB in documentul citat.Primaria mai afirma ca soprana Angela Gheorghiu i-ar fi cerut primarului general sa o scape de niste taxe si impozite neplatite, iar cand acest lucru nu s-a intamplat, artista ar fi refuzat sa participe la ceremonia de acordare a titltului de cetatean de onoare si a Cheii Orasului Bucuresti, programata sa se desfasoare in 1 decembrie 2017."Referitor la ceremonia de acordare a titltului de cetatean de onoare si a Cheii Orasului Bucuresti, la solicitarea expresa a artistei, s-a convenit ca evenimentul sa aiba loc pe 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei.Reprezentantii Primariei Capitalei au facut toate demersurile pentru organizarea acestui eveniment, la Palatul Regal, la data solicitata de doamna Angela Gheorghiu. Cu o seara inainte de eveniment, soprana a anuntat prin e-mail ca nu mai poate participa la ceremonie "din motive personale",Concret,. Primarul Capitalei nu a dat curs acestei solicitari, neavand calitatea legala de a solutiona astfel de probleme", se mai arata in sursa citata.Comunicatul PMB vine dupa ce, marti, soprana Angela Gheorghiu a lansat un atac dur la adresa Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, acuzand-o ca se foloseste de numele unor mari personalitati oferindu-le cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului.Afirmatiile artistei au venit in contextul in care, luni seara, Firea i-a oferit cheia orasului Bucuresti Simonei Halep, in cadrul unui eveniment la care tenismena a prezentat trofeul de la Roland Garros. Momentul nu a fost insa apreciat de publicul prezent, care a huiduit-o pe Gabriela Firea minute bune Angela Gheorghiu a dezvaluit ca, in 2017, a refuzat de doua ori aceste distinctii, afirmand ca nu s-a lasat instrumentalizata de primarul general al Capitalei.Iata aici mai multe detalii: Soprana Angela Gheorghiu, catre Firea: Sunt profund deziluzionata. Va folositi de numele unor mari personalitati