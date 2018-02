Firea preia autobaza RATB din Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan. PNL primeste, la schimb, aprobare pentru spitalele dorite

Ziare.

Proiectul a fost aprobat cu 48 de voturi "pentru", o "abtinere" si un vot "impotriva"."Astazi Consiliul General a votat un proiect esential pentru cetateni si anume alocarea unui teren destinat edificarii Spitalului Metropolitan. Prin votul de acum consilierii generali au demonstrat ca pot actiona exclusiv in interesul bucurestenilor, fara a tine cont de conflictele politice.In continuare vom depune toate eforturile, conform legislatiei in vigoare, sa optimizam toate costurile realizarii acestui obiectiv de investitii ambitios si vom colabora indeaproape cu reprezentantii partidelor din Consiliu General si pentru identificarea unor terenuri pentru realizarea altor doua unitati medicale in sectoarele 3 si 6, zone deficitare din acest punct de vedere in Bucuresti", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Tot in sedinta de joi s-a aprobat si o propunere a consilierilor PNL de a construi doua noi spitale in sectoarele 3 si 6.Dupa aprobarea acestor proiecte, PNL a transmis ca "s-a facut unul dintre cei mai mari pasi din ultimii 28 de ani in privinta serviciilor medicale destinate bucurestenilor. Astazi s-au demarat proiectele pentru trei noi spitale in Bucuresti: unul in nord, unul in Sectorul 3 si unul in Sectorul 6. Acest lucru a fost posibil datorita insistentelor si actiunilor consilierilor generali ai PNL. O adevarata victorie pentru bucuresteni!".In urma cu doua zile, vicepresedintele PNL Cristian Busoi anunta ca liberalii din CGMB vor sustine proiectul in baza caruia Spitalul Metropolitan ar urma sa fie construit pe Soseaua Pipera daca le va fi aprobat proiectul despre spitalele din sectoarele 3 si 6.Amintim ca liberalii s-au opus pana acum aprobarii proiectului care ar fi dus la construirea Spitalului Metropolitan in Pipera. In ianuarie, Firea il acuza pe Busoi ca blocheaza proiectul Spitalului Metropolitan in mod nejustificat. Edilul a sustinut chiar ca vicepresedintele PNL si-ar fi amenintat colegii cu excluderea din partid daca ar fi votat proiectul. Busoi a negat atunci acuzatiile.A.G.