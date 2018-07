Firea se lauda, intr-un clip video, cu lucrurile bune pe care le-a facut pentru bucuresteni in doi ani de mandat

Ziare.

Firea spune ca in cei doi ani atat ea, cat si echipa sa au fost "tot timpul sub lupa opiniei publice si sub tirul concentrat de acuzatii ale opozitiei" si i s-a cerut tot timpul socoteala pentru tot ce nu merge bine in acest oras, ca si cum ar fi primar de doua mandate, nu de doi ani.Ea mai afirma ca va face un bilant in adevaratul sens al cuvantului doar la finalul unui mandat de patru ani, dar la fiecare aniversare a preluarii functiei de primar general va prezenta bucurestenilor lucrurile bune pe care le-a facut si proiectele care urmeaza.In clipul video de prezentare a bilantului, Firea poara un tricou turcoaz, cu mesajul "primar general de doar 2 ani", iar la un moment dat spune ca noile autobuze vor avea culoarea tricolului sau."Stiu ca exigentele cetatenilor sunt din ce in ce mai mari, e normal sa fie asa, dar in doi ani nu pot fi rezolvate toate problemele Capitalei. Important este sa avem un plan pe care sa-l urmam cu tenacitate. Iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Chiar daca un bilant in adevaratul sens al cuvantului se poate face doar la finalul unui mandat de patru ani, consider normal ca la fiecare aniversare a preluarii functiei de Primar General sa prezint bucurestenilor lucrurile bune pe care le-am facut si proiectele care urmeaza", a scris Firea, pe Facebook, unde a postat un clip video in care le vorbeste bucurestenilor despre realizarile ei la capitolul trafic si infrastructura rutiera.Ea promite ca in zilele urmatoare va vorbi si despre realizarile din "alte domenii de maxim interes pentru bucuresteni".Firea vorbeste despre realizarile la capitolul infrastructura rutiera, spunand ca traficul reprezinta, in momentul de fata, cea mai serioasa problema a Bucurestiului si ca timp de 25 de ani nu s-a facut aproape nimic pentru a se contracara efectul cresterii exponentiale a numarului de vehicule care circula in Capitala."De aceea,, fapt reflectat si in modul de alcatuire a bugetului Municipalitatii", afirma primarul Capitalei, care vorbeste despre contractul semnat in luna iunie cu compania turca Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, prin care Primaria Capitalei achizitioneaza 400 de autobuze noi Euro 6., care stagnau de ani de zile, am reabilitat sisteme rutiere si linii de tramvai de pe artere centrale din Capitala si, ca mijloc de transport alternativ. Continuam dezvoltarea proiectelor de infrastructura rutiera si in perioada urmatoare, astfel incat", spune primarul general.Despre contractul pentru achizitia celor 400 de autobuze, Firea spune ca valoarea tranzactiei - 100 milioane euro plus TVA - este "un pret corect, mai ales ca este vorba despre autobuze ultramoderne, dotate la cele mai inalte standarde".Ea mai spune ca pana la sfarsitul acestui an, incepand cu luna octombrie, vor fi livrate primele 100 de autobuze, urmand ca anul viitor sa ajunga si restul de 300 de autobuze. Ea tine sa precizeze ca autobuzele vor fi de culoare turcoaz, asa cum este si tricoul pe care il are in clipul video si care este inscriptionat cu mesajul "primar general de doar 2 ani".Realizarile municipalitatii la capitolul infrastructura rutiera, poiectele in derulare si cele avute in vedere sunt punctate de Firea in materialul video si detaliate de Primaria Capitalei intr-un comunicat de presa.Citeste si Studiul pentru achizitionarea autobuzelor electrice din fonduri europene, aprobat in CGMB. Cand ar putea intra in circulatie