Firea promite ca face Spitalul Metropolitan in 3 ani si acuza presa ca denigreaza activitatea Primariei

Miercuri, Guvernul a aprobat o ordonanta de transmitere a terenului pentru construirea Spitalului Metropolitan in domeniul public al Municipiului Bucuresti, termenul de realizare a investitiei fiind de maximum 20 de ani.De aici, a pornit un val de stiri care anuntau ca Spitalul Metropolitan va fi construit in 20 de ani.Joi, primarul general al Capitalei a facut cateva precizari pe marginea acestui subiect."Ma vad nevoita sa fac o serie de precizari destinate celor care au preluat, cu rea-vointa, o informatie 'tehnica', si anume termenul de 20 de ani pentru care a fost transferat acest teren la Primaria Capitalei. Este vorba, de fapt, despre Ministerul Finantelor Publice, care gestioneaza intreg patrimoniul statului, si care, din motive birocratice, trebuia sa emita un termen al acestui transfer si a trecut termenul de 20 de ani ca o masura asiguratorie.", subliniaza edilul.Firea sustine ca astfel de informatii denigreaza activitatea Primariei Generale si anunta ca a fost demarat deja studiul de prefezabilitate., care face toate demersurile legale astfel incat acest proiect sa fie finalizat cat mai rapid.Municipalitatea a demarat deja, potrivit legii, realizarea studiului de prefezabilitate, fiind o investitie de peste 50 de milioane de euro, urmeaza elaborarea studiul de fezabilitate, iar apoi decizia pe care o vom lua in cadrul CGMB, daca va fi vorba despre o investitie a Municipiului Bucuresti sau se va adopta o procedura de succes, preluata in intreaga Europa, de concesiune, adica atragerea unui investitor privat care va construi de la zero aceasta unitate medicala", potrivit primarului general al Capitalei.In fine, Gabriela Firea reitereaza ca spitalul va fi construit intr-un "interval de timp decent", adica"Subliniez inca o data ca Spitalul Metropolitan se va construi intr-un interval de timp decent, rezonabil, adica in trei ani de la ordinul de incepere a lucrarilor, atat cat dureaza edificarea unui spital de 1.000-1.200 de paturi, si nu in 20 de ani, cat a stipulat Ministerul Finantelor Publice, ca o masura birocratica asiguratorie pentru perioada de transfer a terenului de la Guvernul Romaniei la Primaria Municipiului Bucuresti", a conchis edilul.A.D.