Firea promite ca liniile a 3 tramvaie vor avea culoar unic in acest an

"Vom continua acest program de culoar unic pe linia de tramvai pentru liniile 16, 1 si 32. Asteptam modificarea de catre Guvern a Codului rutier, astfel incat autobuzele sa poata circula pe liniile de tramvai. Am observat ca in mai multe capitale europene se foloseste cu succes aceasta modalitate prin care, acolo unde configuratia liniei de tramvai permite, sa poata sa patrunda autobuzul, de asemenea microbuzele si salvarile.Studiem acum, din punct de vedere al sigurantei cetatenilor, si posibilitatea intrarii biciclistilor pe culoarul unic al tramvaiului. Speram ca in cel mai scurt timp, deja am trimis documentatia catre Ministerul de Interne si doamna ministru personal ne-a promis ca ne sprijina, deoarece este un proiect foarte bun pentru Capitala si ar fluidiza foarte multe circulatia", a precizat Firea la un comandament privind masurile de fluidizare a circulatiei.Intentia primarului Capitalei de a crea culoar unic pentru mijloace de transport in comun nu este noua . Firea dorea sa aplice sistemul inca din primavara lui 2017, dar au oprit-o rezultatele catastrofale obtinute in urma testarii programului pe o portiune din Soseaua Bucuresti - Ploiesti, pe sensul de intrare in Capitala dinspre DN 1.Gabriela Firea a anuntat ca alte masuri pentru fluidizarea traficului sunt extinderea si supralargirea pasajelor: Ghencea - Domnesti, Doamna Ghica cu Colentina, Petricani - Bucuresti Nord, Andronache - CF Bucuresti - Constanta, acces Henri Coanda si CF Pod Constanta pe soseaua Bucurestii Noi - Chitila.De asemenea, vor continua lucrarile la pasajul Ciurel plus extindere - penetratie pana la A1, extindere soseaua Fabrica de Glucoza, Parc&Ride Cora- Pantelimon, pasaj Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, a informat primarul Capitalei.Firea a adaugat ca va fi demarata constructia de parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, "o masura luata in toate capitalele europene, cu efecte benefice asupra descongestionarii traficului rutier"."In acest moment, chiar si acolo unde exista parcare subterana sau supraterana publica sau privata, cetatenii prefera sa parcheze pe domeniul public, de obicei pe banda I, contribuind la blocarea circulatiei, ceea ce nu se mai intampla in nicio capitala europeana. Acolo unde sunt parcari, acestea sa fie folosite, iar masinile sa nu mai fie lasate abandonate pur si simplu pe banda intii sau de multe ori chiar pe trotuar", a mentionat primarul Capitalei.In acest an ar urma sa fie lansate licitatii pentru atribuire prin concesionare a realizarii urmatoarelor parcari: Edgar Quinet, trei niveluri - 380 de locuri, parcare subterana Piata Dorobanti - doua niveluri, 254 de locuri, parcaj subteran Gara de Nord.Citeste si: