Firea promite sa scoata din ruina cladirea unde s-a hotarat Mica Unire

Istoria unei cladiri simbol

"Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, a luat toate masurile, conform competentelor legale ce ii revin, astfel incat cladirea monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei (fostul hotel Concordia), aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid", sustine PMB intr-un comunicat remis miercuri, in ziua cand aniversam 159 de ani de la Mica Unire.Reprezentantii Primariei Capitalei adauga in documentul citat ca, de la preluarea mandatului actualei administratii, "au tinut legatura cu proprietarul acestui imobil si au oferit suportul tehnic necesar pentru a urgenta procedurile premergatoare demararii lucrarilor".PMB transmite ca proprietarul imobilului a reusit finalizarea tuturor rectificarilor la cartea funciara, iar "in maxim doua saptamani va finaliza si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire astfel incat,imobilului care va avea functiunea de hotel, dar va cuprinde si sali de conferinte si evenimente".Hotelul Concordia, situat pe strada Smardan nr 39, a gazduit istorica intalnire din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, in care s-a hotarat Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei.A fost construit in anul 1852 si avea 90 de camere.In 1884, un mare incendiu a afectat hotelul Concordia. Refacuta, cladirea a mai avut de suferit de pe urma unui alt incendiu, prin 1901-1902.Arhitectul Serban Sturdza a publicat, marti, pe pagina de Facebook, un manifest cu titlul "Rusine!", adaugand fotografii cu ruina din centrul Bucurestilor.B.B.