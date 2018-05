Firea restaureaza Palatul Voievodal Curtea Veche: Va deveni muzeu cu cafenea si magazine

Ziare.

Mai exact, primarul Gabriela Firea va alocadin banii bucurestenilor pentru a transforma monumentul istoric intr-unTermenul de finalizare a lucrarilor este 32 de luni, deci dupa incheierea mandatului actualului edil."Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala Investitii, a incheiat un contract cu Compania Municipala Consolidari SA, prin care Palatul Voievodal Curtea Veche, monument istoric de importanta nationala, va fi consolidat, restaurat si redat circuitului turistic. Lucrarile vor incepe saptamana viitoare, in acest moment realizandu-se organizarea de santier", transmite PMB intr-un comunicat de presa remisMunicipalitatea sustine ca proiectul are ca scop "punerea in valoare a vestigiilor si recomanda o serie de interventii absolut necesare asupra vestigiilor, unele directe, cu rol de asigurare a integritatii si stabilitatii structurii, altele indirecte, cu rol de a inlatura factorii care pun in pericol starea acestui monument".Situat in Str. Franceza nr. 19-23, in Centrul Istoric, Vechiul Palat Voievodal este alcatuit dintr-un corp cu pivnite acoperite in terasa circulabila, iar in partea de est se mai pastreaza trei travee ale fostului palat aflat in diferite stari de conservare.In zona de nord se pastreaza ruinele fostei bai turcesti, alcatuita dintr-un subsol acoperit cu bolta cilindrica si protejat de un acoperis provizoriu. In plus, pe langa acestea s-au mai pastrat, sub forma de ruina, un set de ziduri care marcheaza conturul fostului palat voievodal. Ruinele sunt amplasate in general in spatii deschise, arata PMB."Dupa finalizarea lucrarilor de restaurare, Palatul Voievodal Curtea Veche va deveni un spatiu muzeal divers in care se vor regasi spatii expozitionale cu caracter temporar si permanent, spatii multifunctionale destinate intrunirilor si manifestarilor culturale, spatii administrative (birouri), spatii tehnice necesare asigurarii climatizarii, spatii de depozitare materiale arheologice, hol principal de acces, cafenea, magazine", transmite ce are de gand sa faca Primaria Capitalei.Intr-o nota, comunicatul PMB preia descrierea de pe site-ul Muzeului Palatul Voievodal Curtea Veche , care arata ca acesta pastreaza cele mai vechi marturii istorice din Bucuresti, care dateaza din secolul al XIII-lea, insa cel mai important aspect il reprezinta continuitatea locuirii acestui spatiu timp de peste 500 de ani, foarte putine locuri din Bucuresti avand aceasta valoare istorica.Muzeul este organizat in incinta Curtii Domnesti, resedinta a principilor Tarii Romanesti incepand din secolul al XIV-lea.Intre anii 1459-1660, Bucurestiul a fost resedinta domnitorilor Tarii Romanesti, in paralel cu vechea capitala a Targovistei, iar dupa anul 1660 a ramas capitala unica.Perioada de glorie a Curtii Domnesti a fost in timpul domniei lui Constantin Brancoveanu (1688-1714), cand suprafata palatului si a gradinilor insumau 25.000 mp, intr-un perimetru delimitat azi, la sud, de raul Dambovita, la vest de strazile Smardan si Selari, la nord de artera comerciala Lipscani, iar la est de bulevardul I.C. Bratianu.Dupa anul 1798 acest perimetru a fost licitat, iar pe locul sau au aparut strazi si cartiere moderne. Muzeul a fost amenajat intre anii 1969-1974 si pastreaza in cea mai mare parte amprenta istorica a secolului al XVIII-lea precum si fragmente de ziduri din timpul domniei lui Vlad Tepes (1456-1462), alaturi de fundatiile primei resedinte din secolul al XIV-lea.