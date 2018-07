Firea se intalneste azi cu sefii SRI, SIE, ISU, Politiei si Ambulantei sa discute despre mitingul romanilor din diaspora

Ziare.

Municipalitatea nu a autorizat manifestatia, iar primarul Capitalei spunea ca, "daca se doreste organizarea unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, totul este posibil daca organizatorul isi asuma responsabilitatile ce decurg din lege si toate institutiile statului conlucreaza pentru a garanta siguranta cetatenilor".Astfel, la aceasta sedinta de luni au fost invitati sa participe sefii urmatoarelor institutii: Jandarmeria, SRI, SIE, Prefectura Capitalei, Politia Rutiera, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Locala, RATB, Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, ISU, precum si reprezentanti ai directiilor din Primaria Capitalei cu atributii in acest domeniu.Gabriela Firea sustinea ca a fost si va ramane "un adept al libertatii de exprimare si un om care respecta legea", afirmand ca in intalnirile de saptamana viitoare se vor gasi, "cu siguranta", solutii legale si eficiente si pentru acest eveniment."Am fost si voi ramane un adept al libertatii de exprimare. Am fost si voi fi un om care respecta legea. Este simplu sa nu ai nicio responsabilitate legala si sa acuzi ori sa jignesti, de pe margine, cum se intampla in aceste zile. Este regretabil ca o manifestatie a diasporei este politizata de USR si PNL, partide care vor sa confiste actiunea romanilor din afara granitelor. Si eu am membri din familie si prieteni care muncesc sau invata in afara tarii si as fi ultima persoana care sa faca un gest negativ la adresa diasporei. Mai presus de orice, insa, trebuie sa respectam toti legile si regulile.Cu siguranta, in intalnirile de saptamana viitoare, se vor gasi solutii legale si eficiente si pentru acest eveniment, cu garantarea sigurantei tuturor cetatenilor. Daca se doreste organizarea unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, totul este posibil daca organizatorul isi asuma responsabilitatile ce decurg din lege si toate institutiile statului conlucreaza pentru a garanta siguranta cetatenilor", spunea Firea.Totodata, reprezentantii Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice din Primaria Capitalei l-au invitat la discutii pe organizatorul manifestatiei din 10 august, pentru a stabili cu toate institutiile implicate detaliile tehnice ale evenimentului."Astfel, contactat telefonic de catre secretarul comisiei, reprezentantul organizatorului a afirmat ca, avand in vedere ca se afla in afara tarii, in cursul zilei de luni va comunica reprezentantilor PMB ziua in care poate ajunge la Bucuresti, la lucrarile Comisiei pentru avizarea evenimentelor publice, pentru a stabili detaliile tehnice organizarii mitingului. Reamintim ca, potrivit Legii 60/1991, astfel de manifestari se aproba respectand urmatoarea procedura: orice eveniment public trebuie declarat la Primaria Capitalei; in baza declaratiei scrise si inregistrate, organizatorul este invitat in cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice, constituite la nivelul PMB, pentru analizarea si avizarea conditiilor de desfasurare a evenimentului. Urmare a discutiilor avute cu organizatorul, in cadrul comisiei se incheie un protocol, semnat de acesta si toate institutiile implicate in buna desfasurare a evenimentului. Abia in final, protocolul ajunge la Primarul General al Municipiului Bucuresti pentru aprobare", afirma Municipalitatea.De asemenea, Primaria Capitalei precizeaza ca primarul gabriela Firea nu s-a pronuntat in acest caz si ca au existat doar discutii preliminare in cadrul Comisiei, avand in vedere amploarea evenimentului in cauza."Prin urmare, toate informatiile aparute in mediul public sunt speculatii, mai ales ca nu au fost parcurse toate etapele legale pentru avizarea unui astfel de eveniment", mai sustine sursa citata.Organizatorii mitingului pe care romanii din diaspora vor sa in organizeze in Piata Victoriei in 10 august au anuntat miercuri ca Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze protestul. Ei au dat de inteles ca protestul va avea loc oricum , pentru ca au invatat cum se obtine o autorizatie de protest inca din 1989.Joi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis ca a luat act, la revenirea din concediul de odihna, de faptul ca cererea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza un miting in Piata Victoriei, in 10 august, a fost respinsa, motivul invocat fiind acela ca un milion de participanti, potrivit cifrei inaintate de catre organizatori, ar perturba grav activitatea si libera circulatie in Bucuresti.Primarul Capitalei mai sustinea ca si PSD a intentionat organizarea unui miting la care sa participe un milion de persoane, dar in urma discutiilor cu institutiile implicate in mentinerea ordinii publice s-a decis redimensionarea, astfel ca in momentul de varf au fost 380.000 - 400.000 de participanti, care ocupau in intregime Piata Victoriei.