Firea se lauda ca in doua saptamani a dat 500.000 de euro la 1.000 de femei

1. Orice serviciu medical necesar monitorizarii sarcinii, din orice clinica publica sau privata, cu care societatea emitatoare a voucher-ului are contract. Serviciul medical nu trebuie sa fie neaparat de ginecologie-obstetrica.

2. Orice tratament medicamentos, inclusiv suplimente nutritive sau dispozitive medicale, din orice farmacie sau diferenta dintre pretul de referinta decontat de catre CASMB si pretul la raft.

Ziare.

com

Banii au ajuns la femeile insarcinate, prin voucher-ul "Materna", pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale.Firea spune ca programul de depunere a cererilor a demarat in data de 11 iunie 2018, iar pana joi au fost depuse 2.081 dosare."Ma bucur ca inca din primele saptamani, acest program se dovedeste a fi un succes si ca, prin aceste vouchere, viitoarele mamici au posibilitatea sa-si achizitioneze medicamente si sa isi plateasca analize sau proceduri medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Sper ca prin acest program sa creasca numarul de femei gravide care traverseaza perioada de sarcina sub supravegherea unui medic, mai ales ca sunt multe cazuri in care acestea nu isi faceau toate analizele, din lipsa de bani", scrie Gabriela Firea pe Facebook.Voucher-ul Materna Bucuresti se acorda de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala oricarei femei cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil in Bucuresti de cel putin 6 luni sau viza de resedinta de cel putin 6 luni in Bucuresti, la data depunerii cererii, dupa saptamana a 10-a de sarcina si care nu inregistreaza datorii la bugetul local.Serviciile si produsele care pot fi achizitionate sunt:I.O.