Firea se plange ca autobuzele din Turcia i-au adus amenintari pe internetul "care nu e reglementat"

"Nu sa cenzuram internetul, dar nici sa nu-l lasam sa se profereze amenintari"

Potrivit edilului, amenintarile au inceput imediat dupa ce a anuntat ca Primaria va achizitiona autobuze tocmai din Turcia "Dupa conferinta de azi de la pranz, dupa ce am anuntat ca vom avea 400 de autobuze euro 6 am primit mai multe amenintari pe Facebook si pe e-mail. Se revendica de ce o companie din Turcia a castigat si nu una din alta tara. Primarul e ordonator principal de credite. Am fost mirata de aceste lucruri. Primarul nu face parte din comisii de licitatie. Ar insemna o incalcare a legii sa obligi un primar sa dea o licitatie cuiva. E de domeniul fantasticului. Ne intereseaza legalitatea si daca sunt semne de intrebre. Sa vina institutiile statului sa verifice aceste licitatii. Activitatea acestei comisii e mai mult decat legala. Au fost patru ofertanti, doi din Turcia si doi din Germania. O companie s-a descalificat in timpul procedurii. Au ramas trei companii. Sa avem grija cum mergem pe strada ca lucrurile nu vor ramane asa. Sa avem grija de familie si copii. E o campanie de defaimare a mea", a explicat primarul Gabriela Firea, luni seara, la Romania TV. Nu ar fi, totusi, primele amenintari pe care Firea le-ar fi primit. "Imediat cum am intrat in primarie si am anuntat ca vreau sa pun capat abuzurilor, cheltuirii nejustificate a banului public si doresc sa infiintam un holding municipal cu 20 de companii municipale pentru realizarea serviciilor publice, la preturi decente, nu umflate de 5-6-7 ori. Am inceput sa primesc amenintari. Ca o sa sfarsesc, ca imi fac dosare, ca o sa patesc ceva eu, sotul, copii, familia", a povestit aceasta.Gabriela Firea a precizat ca solutia nu e "cenzurarea internetului", dar a sugerat, totusi, ca lipsa completa de reglemetare in online poate duce la amenintari cu moartea, care nu ar trebui permise."Am facut plangeri si finalul e dezarmant, legislatia nu pedepseste astfel de atitudini, cata vreme internetul nu e reglementat, poti sa spui orice...sa ameninti cu moartea, cu bataia. Nu sa cenzuram internetul, dar nici sa nu-l lasam sa se profereze amenintari cu moartea si bataia. De pe niste conturi false au fost proferate amenintarile", a remarcat Firea.Luni, Gabriela Firea a anuntat ca dintre cele patru oferte primite de catre Primarie, a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, valoarea contractului fiind de 100 de milioane de euro si ca fiecare masina va costa 250.000 de euro."Intre data depunerii ofertelor 10 noiembrie si data finalizarii 14 februarie, au fost 61 de zile lucratoare, 86 de zile calendaristice. Comisia a analizat un volum mare de inscrisuri si informatii, adica 12.000 de pagini. (...) In cadrul procedurii s-au primit 4 oferte: KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET, TRUCK&BUS AG, MERCEDES BENZ SRL si Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive. Dupa evaluarea ofertelor, punctajul cel mai marel-a obtinut si declarata castigatoare a fost Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive (firma turceasca - n.red.) ", a spus edilul.Licitatia pentru cele 400 de autobuze are o istorie lunga. In august 2017, aceasta a fost suspendata pentru ca cineva a uitat "o operatiune manuala de modificare a datei limita", iar in septembrie a fost din nou amanata din cauza unor contestatii. Dupa amanarea din septembrie, Firea a transmis ca vrea sa ceara modificarea legislatiei privind achizitiile publice in asa fel incat sa ii responsabilizeze pe cei care depun contestatii, pentru ca din cauza acestora a fost blocata licitatia.In octombrie 2017, edilul a anuntat ca va ridica suspendarea licitatiei, iar noul termen limita pentru depunerea ofertelor urma sa fie 10 noiembrie, dar a fost prelungit pana anul acesta.