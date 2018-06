Hocus pocus cu pagina de Facebook a lui Firea: se tot inchide si deschide si de fiecare data dispar mii de comentarii UPDATE

UPDATE:

Foto: Captura Facebook/ Gabriela Firea

La nici doua minute de la stergerea mesajului, Gabriela Firea si-a sters, pentru a treia oara in doua zile, pagina personala de Facebook.La ora 18:20, Gabriela Firea a sters din nou postarea care i-a adus mii de critici in mediul online. Desi era republicata de doar 12 minute, postarea a reusit sa stranga aproape 2300 de comentarii negative.In urma cu cateva minute, Firea a republicat postarea in care critica fanii Simonei Halep care au huiduit-o pe Arena Nationala, stergand-o pe cea initiala, publicata luni seara.Desi sterge comentariile la foc automat, internautii sunt pe faza. In nici 10 minute, la noua postare exista 1,300 de comentarii.Iata cum arata situatia la doar 6 minute dupa ce a republicat mesajul:La 17:50 functioneaza din nou, doar ca din peste 1500 de comentarii au mai ramas sub 300.La scurt timp dupa ce si-a reactivat pagina personala de Facebook, aproximativ o ora, Gabriela Firea a dezactivat-o din nou, dupa ce internautii s-au luat la intrecere in a lasa cat mai multe comentarii negative.Luni seara, Gabriela Firea si-a inchis pagina de Facebook dupa ce a primit numeroase reactii negative la un mesaj in care s-a plans de modul in care oamenii au reactionat pe Arena Nationala cand a premiat-o pe Simona Halep.Marti la amiaza pagina respectiva a fost reactivata, dar, surpriza! Niciunul dintre comentariile negative de luni seara nu mai exista, fiind doar in jur de 100 de comentarii pozitive.Insa in doar cateva minute pe pagina de Facebook a primarului au inceput sa apara din nou sute de comentarii negative. De aceasta data, oamenii au criticat si decizia de a inchide pagina.Internautii spun ca a fost o miscare gresita a echipei primarului sa inchida pagina si sa stearga comentariile, pentru ca acum vor fi chiar si mai multe.Reprezentantii Gabrielei Firea au sustinut insa intr-un punct de vedere oferit Pro TV ca primarul nu a inchis pagina de Facebook, ci ca s-a blocat din cauza numarului mare de mesaje.Despre miile de mesaje care au disparut nu au spus insa nimic."In ceea ce priveste contul de Facebook al Primarului General, precizam ca acesta nu a fost inchis, ci s-a blocat ca urmare a avalansei de mesaje primite", au spus reprezentantii edilului.Citeste si Prima reactie a Gabrielei Firea dupa ce a fost huiduita de fanii Simonei Halep pe Arena Nationala