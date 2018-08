Firea trimite pe banii bucurestenilor 1.000 de varstnici in vacanta in Grecia

Catalin Deaconescu: Daca va era dor de o noua pomana electorala marca Firea-PSD

Sunt puse la dispozitie 1.000 de locuri, repartizate pe serii de minim 50 de persoane, iar inscrierile se fac in limita locurilor disponibile, pe principiul "primul venit, primul servit", indeplinind conditiile din regulament , conform unui anunt publicat pe pagina de Facebook a Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Inscrierile pentru primele trei serii se fac la sediul provizoriu din Strada Constantin Mille nr. 10, in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-16:00, incepand de miercuri.Pentru a beneficia de un loc, doritorii trebuie sa aiba minim 50 de ani; venituri din salarii sau pensii de pana la salariul minim brut pe tara: 1.900 lei (brut) si sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti de cel putin 1 an inaintea datei de depunere a dosarului de inscriere.Costurile sunt suportate de Primaria Capitalei si includ:- transport dus-intors cu autocarul Bucuresti (Arena Nationala) - Grecia (Hotel localitatea Paralia-Katerini) si retur;- cazare in camera cu 2 paturi, pentru 7 nopti;- masa (mic dejun-pranz-cina) pentru 7 zile;- excursie turistica pentru vizitarea Muntelui Olimp cu ghid turistic;- excursie turistica pentru vizitarea obiectivelor turistice din Meteora cu ghid turistic;- petrecere culturala tematica "Seara Greceasca";- petrecere culturala tematica "Seara Romaneasca";- activitati recreative (jocuri de societate - sah, table etc.).Conform anuntului de achizite,Consilierul general PNL Catalin Deaconescu a comentat acest anunt pe Facebook, spunand ca este vorba despre o pomana electorala."Daca va era dor de o noua pomana electorala marca Firea-PSD, luati de aici:Cica tabere 'tematice' in Grecia pentru varstnici!- beneficiari estimati: una mie bucati!- costuri estimate: ce conteaza, are #Duamna bani!Cand nu esti in stare sa te ocupi de proiectele absolut necesare ale orasului, dai cu banii in populatie!", a scris Deaconescu pe Facebook Si consilierul general PNL Ciprian Ciucu considera ca este vorba despre o pomana electorala."Gata, v-ati plictisit sa-i duceti la Manastiri si sa-i plimbati pe la moaste? Ati trecut la nivelul urmator? Duceti oameni la mare pe banii altor oameni? Asta este mama pomenii electorale! Pandele, recunosc, sunteti inepuizabili!Dati mai departe! Ca sa stie bucurestenii de ce nu sunt bani pentru transport, RADET, autorizatii de incendiu, combaterea riscului seismic!", a notat Ciucu pe Facebook A.G.