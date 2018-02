Firea vrea concurs international pentru managerul RADET. Exista tevi noi, dar nu le putem folosi

Tevi exista, dar nu pot fi folosite

"Fac un anunt in premiera. Ma gandesc foarte serios, atat eu, cat si colegii mei, am discutat si cu reprezentantii sindicatului de la RADET, ca in perioada urmatoare sa organizam un concurs international pentru un management performant la RADET.Nu ne mai permitem sa incercam maniere autohtone care au dat gres pana acum. Nu ne mai permitem ceea ce s-a intamplat in anii trecuti, peste 20 de ani, in care conducerea acestei regii a fost politizata si in care, din cauza firmelor capusa care s-au imbogatit pe seama RADET, noi sa avem aceste probleme", a spus Firea, in cadrul comandamentului de iarna de la Primaria Capitalei.Gabriela Firea a mai precizat ca in cadrul retelei de termoficare exista zone vulnerabile unde agentul termic nu este la parametrii doriti."Din cauza subfinantarii RADET, in continuare in Bucuresti sunt anumite zone in care apa calda si caldura, atunci cand este ger, din pacate nu sunt la parametrii doriti.Inca din prima zi de mandat am garantat, si am si inceput aceasta perioada de modernizare a conductelor RADET, care sunt foarte imbatranite, 40-50 de ani.Timp de 27 de ani nu s-a investit niciun leu in modernizarea acestor conducte ale RADET, de aceea si sunt avarii, iar cand este ger sunt cateva cartiere, in special in sectoarele 2 si 6, care sunt afectate si au presiunea scazuta. Nu se pune problema sa nu avem gaze, pentru ca noi le-am achitat in avans", a precizat Firea.Administratorul public al Municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, a declarat ca in cei 27 de ani care au trecut de la Revolutie "sistemul de termoficare centralizat al Municipiului Bucuresti a fost lasat in paragina"."Nu numai ca nu s-au investit bani in reteaua primara, in special. Dar au disparut si doua CET-uri. Dezechilibrele pe care le avem astazi, in capetele de retea, se datoreaza si acestei disparitii.De la preluarea mandatului doamnei primar general am facut un efort considerabil pentru a imbunatati sistemul", a spus el.Chirita a confirmat informatiile aparute in presa, conform carora ar, dar a subliniat ca acesta nu poate fi folosit, deoarece nu este inventariat si expertizat."Nu putem sa avem evidenta, pentru ca ea a ramas undeva in custodia unor firme care ulterior au intrat in insolventa. Niste firme capusa, care nu mai pot fi identificate. Lucrurile acestea vor fi clarificate. Au fost precizate si de administratorul judiciar, au fost precizate de noi si in rapoartele Corpului de control.Organele abilitate cu siguranta vor face lumina in acest subiect. Ceea ce ne-am propus noi si am realizat pana in momentul de fata a fost mentinerea sistemului in parametri. In ciuda faptului ca sistemul a fost proiectat sa reziste la minus 18 grade si mai putin la fluctuatii de temperatura, a functionat in perioada aceasta fara opriri. Am facut reviziile, corespunzator, in toata perioada verii si in iarna", a declarat el.Amintim ca administratorul special al RADET, Razvan Nitu, si-a dat demisia la finalul lui ianuarie, dupa ce doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident de munca.