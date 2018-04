Firea vrea sa construiasca o baza sportiva si un liceu in Snagov din banii bucurestenilor

Ziare.

Proiectul presupune un acord de asociere intre CGMB si Consiliul Local Snagov, care are ca obiect "proiectarea, implementarea si finalizarea unei baze sportive si a unui liceu la standarde internationale pe terenul situat in Comuna Snagov, sat Snagov, Intrarea Narciselor nr.8".Conform proiectului, in acest fel, va exista posibilitatea practicarii activitatilor sportive in conformitate cu nivelul performantelor inregistrate pana in prezent de catre Clubul Sportiv Municipal; posibilitatea de a amenaja o baza sportiva care sa permita dezvoltarea tuturor sectiilor Clubului Sportiv Municipal si posibilitatea de a investi intr-o baza sportiva care sa ofere un nivel sporit de siguranta si confort ce ar permite organizarea cantonamentelor si taberelor sportive, astfel incat sa se asigure climatul necesar cresterii performantei si promovarii spiritului de echipa.Primaria Capitalei mai arata in expunerea de motive ca, "luand in considerare deficitul de baze sportive si terenuri de sport de pe raza Municipiului Bucuresti care priveaza pe de o parte sportivi care doresc sa se antreneze si sa concureze la un nivel profesionist si pe de alta parte publicul spectator care sa urmareasca diferite competitii sportive de profil, existenta unei posibilitati de a investi intr-o baza sportiva in afara orasului care sa ofere un nivel sporit de siguranta si confort, cum este amplasamentul aferent Liceului Mihail Kogalniceanu din Comuna Snagov, ne determina sa ne manifestam intentia clara si expresa a unei Asocieri in Participatie avand ca obiect 'proiectarea, implementarea si finalizarea unei baze sportive si a unui liceu la standardele internationale pe terenul situat in Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr.8, judetul Ilfov'".Astfel, Primaria Capitalei va fi responsabila de finantarea proiectarii si executiei bazei sportive si a liceului, iar Primaria Snagov ar furniza terenul aferent investitie.Citeste AICI proiectul care va fi supus votului joi.