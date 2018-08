Firea vrea sa dea 2,8 milioane de lei pe statii de masurare a zgomotului

Ziare.

"Avand in vedere ca expunerea populatiei la un nivel de zgomot ridicat constituie un factor de disconfort care influenteaza starea de sanatate a populatiei, cunoasterea nivelului de zgomot faciliteaza adoptarea masurilor necesare diminuarii nivelului de zgomot.Utilizarea unui sistem de monitorizare a zgomotului in locatii reprezentative pentru mediul urban serveste atat informarii populatiei, cat si validarii hartilor de zgomot, intrucat sistemul permite inregistrarea continua a nivelului de zgomot", se arata in proiectul de hotarare.Municipalitatea a mai achizitionat si in 2006 un astfel de sistem de monitorizare a zgomotului, alcatuit din 15 statii fixe si modulul de transmisie. Ele au fost atunci amplasate in tot orasul.Pe parcurs, insa, au inceput sa apara probleme cu sistemul si nefunctionalitati generate mai ales de vechimea echipamentelor. Softul sistemului are mai mult de 10 ani vechime, este depasit, iar statiile au nevoie de schimbare a pieselor.Astfel, noul sistem ar urma sa fie format dinde monitorizare a zgomotului. Cate trei dintre ele vor fi montate in fiecare sector, in zonele cu trafic rutier intens, alte doua in zonele linistite, respectiv in Parcul Carol si in Parcul Tineretului, una intr-unul dintre parcurile mari din Bucuresti, respectiv in Parcul Herastrau, si alte patru langa scoli si spitale.Municipalitatea explica necesitatea achizitionarii acestor statii de monitorizare a zgomotului prin faptul ca specialistii trebuie sa realizeze hartile de zgomot pentru Capitala, acestea avand rolul de a evalua expunerea populatiei la poluarea fonica.