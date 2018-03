"Firea vrea sa faca 80 de tramvaie suspendate in Bucuresti...

Road trip day 3: Wuppertal is known worldwide as the city of the suspended monorail. Take this suspended train and... https://t.co/kKgSTte1P7 pic.twitter.com/KVQRydJWoQ - Marco Zannin (@Zazzu1) 22 august 2017

1989 - Monorail Pink Mark VI begins service on the @WaltDisneyWorld Monorail System pic.twitter.com/2ai2fM6tho - Today at Disney (@Disney_Timeline) 9 martie 2018

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

Ziare.

com

Firea spune ca deja au fost facute demersuri tehnice in acest sens, iar lucrarile vor fi incepute "intr-o perioada scurta de timp"."Intr-o perioada scurta de timp, am inceput deja pregatirile tehnice, vom demara lucrarile pentru o linie de tip monorail, este vorba despre tramvai suspendat.Este vorba despre, care vor fi implicate in acest concept. O ruta Bucuresti-Magurele si Bucuresti, in zona de nord, spre Ploiesti", a declarat Firea.Iata cateva variante de tramvaie suspendate din alte tari:Edilul a prezentat marti si principalele proiecte incluse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) incepute deja sau care urmeaza sa fie incepute, precum construirea unui nod intermodal langa pasajul Domnesti, extinderea la patru benzi si implementarea unei linii de tramvai rapid prin Prelungirea Ghencea pana la Centura.De asemenea, Firea a mai spus ca luna viitoare va incepe construirea parcarii de tip park&ride de la capatul Soselei Pantelimon, langa hipermarketul Cora."Acest concept va fi extins la toate iesirile din Bucuresti la intersectia Soselei de Centura cu A1, A2, A3, DN1, pana la DN7", a adaugat Firea.Primarul Capitalei a vorbit si despre necesitatea introducerii transportului urban pe cale ferata, asa cum este utilizat de "marile aglomerari urbane din Europa"."Pasul urmator va fi construirea unei statii de cai ferate in aceste locatii si introducerea transportului local de calatori pe centura feroviara. Trasportul urban pe calea ferata este utilizat in marile aglomerari urbane din Europa, in timp ce reteaua ferata din Bucuresti sta neultilizata de aproape 30 de ani", a mai spus Firea.Edilul a vorbit si despre cele 400 de autobuze noi Euro 6 pentru care s-a incheiat de curand licitatia, precizand ca, dupa declararea castigatorului, ceilalti participanti au depus contestatii."Suntem in perioada legala de rezolvare a contestatiilor. Speram sa se finalizezea cat mai curand aceasta pricedura si sa semnam contractul", a sublinait Firea.