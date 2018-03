Firea vrea sa-l faca cetatean de onoare pe Tibi Useriu, pentru transformarea de la infractor la invingator

Ziare.

com

In expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriela Firea, se arata ca Tibi Useriu este singurul est-european care a reusit sa termine ultramaratonul de 563 de kilometri de la Cercul Polar, pentru al treilea an consecutiv Tiberiu Useriu a petrecut noua ani in inchisoare pentru infractiuni grave, insa a starnit admiratia Romaniei si a lumii in 2016, cand a reusit sa castige competitia "6633 Arctic Ultra", spune municipalitatea.al unei curse considerate ca fiind cel mai greu ultramaraton din lume - a creat un exemplu apreciat si promovat de toata presa romaneasca si internationala. Performanta nu e doar pentru reabilitarea lui Tiberiu Useriu. Aceasta performanta este despre cum sa-i reabilitezi pe altii prin exemplul lui Tiberiu Useriu", mai scrie in expunerea de motive.Tiberiu Useriu a castigat anul acesta cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633, pentru a treia oara consecutiv. Maratonul canadian este considerat cel mai dur din lume. Ceilalti trei romani care au luat startul au abandonat in primele doua zile.Tibi Useriu a parcurs peste 380 de mile in mai putin de 173 de ore.Useriu a indurat conditii extreme de temperatura, a suferit degeraturi, umflaturi ale fetei, dar nu a abandonat cursa, in care au mai ramas doar sase concurenti pe traseu.El devine astfel singurul din lume cu trei titluri la activ, dupa ce a fost primul si la editiile din 2016 si 2017.