Firea vrea sa renoveze cu banii bucurestenilor o maternitate din Chisinau. In Romania mor cei mai multi nou-nascuti din UE

Oferim bani Chisinaului cand la noi mor copii in maternitati prost dotate

Asta in conditiile in care in Romania copiii de abia nascuti mor in maternitati din cauza dotarilor deficitare.Anuntul edilului a fost facut in timpul unei conferinte de presa comune cu primarul interimar din Chisinau, Silvia Radu, dupa ce au semnat un acord de colaborare."Doamna primar este la fel de preocupata ca si mine de domeniile de sanatate si educatie, fiind mama a trei copii, ca si mine, provenind din domeniul privat, ca si mine, si m-a rugat sa sprijinim Chisinaul cu renovarea si consolidarea a doua obiective extrem de importante.Ma refer la Maternitatea nr 1 din Chisinau, unde vin doamne nu doar din municipiu, ci si din imprejurimi. Aceasta cladire are nevoie de consolidare si renovare. De asemenea, si a liceului Mihai Eminescu, care va implini 50 de ani de la infiintare. Mi-am dat intregul acord si suport si in perioada urmatoare specialistii din primarie vor merge la Chisinau pentru perfectarea concreta a acestor programe", a declarat Gabriela Firea.Ajutorul financiar oferit de Gabriela Firea pentru renovarea maternitatii din Chisinau vine in conditiile in care Romania inca are cel mai mare grad de mortalitate infantila din Europa, chiar daca rata a scazut in ultimii ani de la 10,1 la mie, la 7,4 la mie, tot suntem peste media europeana, care este de 3,5 la mie, una dintre cauze fiind faptul ca echipamentele medicale sunt insuficiente.Anul trecut, organizatia Salvati Copiii a lansat o campanie cu scopul dotarii cu echipamente a maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din Romania. Conform datelor, 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.Organizatia Salvati Copiii Romania a atras atentia asupra capacitatii insuficiente a maternitatilor de grad trei de a prelua si trata cazurile severe, in conditiile in care tara noastra are doar 23 de unitati de nivel III de terapie intensiva nou-nascuti, dintre care noua in Bucuresti, si jumatate din numarul necesar de paturi.Tot in timpul conferintei de presa de miercuri, primarul Capitalei a punctat "ca suntem dispusi sa ajutam la cresterea calitatii vietii cetatenilor din Chisinau" si a precizat ca a acceptat invitatia Silviei Radu de a merge intr-o vizita in Republica Moldova pe 6 martie.Cei doi edili si-au facut cadouri reciproc. Firea i-a oferit lui Radu o ie si un album cu manastiri din Romania, iar primarul Chisinaului a oferit la randul sau o ie si o icoana.