Firea vrea sa transforme RATB in societate comerciala si sa inlocuiasca vanzatoarele de bilete cu roboti. Urmeaza concedieri?

"Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii sa fie stimulati inclusiv financiar pentru a se dedica in totalitate sau aproape in totalitate activitatii de la RATB si din motive financiare sa nu mai nevoiti sa aiba alte colaborari - de inteles, firesti, pentru ca orice persoana atunci cand nu castiga foarte mult se gandeste cum sa mai castige un venit pentru familie. Ne dorim ca toti soferii de la RATB sa fie multumiti cu salariul pe care il primesc astfel incat sa dedice timpul liber odihnei pentru a preveni accidentele si unei activitati suplimentare pentru a castiga o suma", a punctat ea. Proiectul conform caruia RATB va fi transformata in societate comerciala se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de joi.Dupa anuntul privind aceasta schimbare, Mihai Tranca, vicepresedinte Sindicatul Soferilor din RATB, a declarat pentru Digi24 ca vor urma scumpiri pentru calatori siDespre scumpirea pentru calatori nu s-a discutat in sedinta de la Primarie, insa Vasile Petrariu, liderul sindicatului majoritar din RATB, a tinut sa linisteasca angajatii ca nu vor avea loc concedieri."Vreau sa asigur pe toti cei care au prezentat in mod tendentios aceasta reorganizare a RATB ca nu este egala cu privatizarea RATB. Este o formula legala. Este o obligativitate a legistalatiei nationale si europene.In discutiile pe care le-am avut am reusit sa prindem in acest proiect acea garantie cain structura noii societati comerciale, ca drepturile lor nu vor fi afectate. Contractul colectiv de munca va fi preluat asa cum este in momentul de fata cu toate drepturile", a declarat Petrariu.Cu toate acestea, chiar daca in randurile soferilor nu vor exista concedieri, situatia personalului auxiliar este incerta, in conditiile in care Gabriela Firea tocmai a anuntat ca vrea sa inlocuiasca toate cabinele in care se vand bilete cu automate."Se lucreaza la toata documentatia si in scurt timp vom anunta si lansarea acestui program asa cum in acest moment se lucreaza la studiul de fezabilitate pentrude vanzare a tichetelor de calatorie", a declarat Gabriela Firea, fara a preciza ce se va intampla cu personalul angajat in clipa de fata sa vanda bilete."Va informez ca suntem in procedura de modernizare a statiilor de autobuz si de tramvai. Nu ma multumeste absolut deloc cum arata si cred ca nu sunt in masura sa multumeasca vreun calator. Au un aspect deplorabil pur si simplu. Statiile trebuie sa fie si ele modernizate si sa asigure atat confort, cat si protectie cand este foarte cald sau ninge si sa fie si o sursa de informare a calatorului cu privire la traseu si la orele la care ajung autovehiculele in statie", am mai spus Firea.Primarul Capitalei a anuntat cu aceasta ocazie ca a fost ales castigatorul licitatiei pentru achizitionarea celor 400 de autobuze noi, care costa cate 250.000 de euro bucata.