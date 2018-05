Fotografia zilei: Actorul Emil Hossu, "Episcopul" Primariei Capitalei

Ziare.

In centrul atentiei a intrat un afis imens dedicat Centenarului si amplasat in Piata Universitatii, afis pe care numele episcopului Iuliu Hossu, cel care a citit Proclamatia de la Alba Iulia, este confundat cu cel al actorului Emil Hossu.Episodul jenant a fost semnalat mai intai de Ion Andrei Gherasim, presedintele Fundatiei Corneliu Coposu.", a scris Ion Andrei Gherasim pe Facebook.Imaginea controversata este expusa in cadrul expozitiei "", organizata de Creart, institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei si condusa de Nicoleta Claudia Popa. Eroarea grosolana i-a atras atentia si lui, care s-a dus sa vada cu ochii lui afisul.", a scris Francisc Dobos pe Facebook.Comentatorii nu au ratat prilejul sa sublinieze ridicolul situatiei. Iata cateva dintre postari:: Ca de an centenar... incompetenta, nepasarea, lipsa educatiei, plus nationalismul extrem au ajuns la cote inalte in tara asta...: Episcopul greco-catolic a pus umarul la infaptuirea Marii Uniri, iar altii (incompetenti) nu le stiu scrie nici macar numele.... atitudini si gesturi comuniste.: De ce nu Bogdan Hossu (lider sindical - n.red.), probabil si el o ruda indepartata?: Probabil ca se gandeau la Emil Hossu-Longin (un jurnalist - n.red.)Unul dintre internauti s-a implicat personal si a cerut Primariei Capitalei sa remedieze de urgenta situatia: