Fotografia zilei: Podul care risca sa se prabuseasca peste bucuresteni. Asteptam un nou #Colectiv?

Foto: Facebook / ARCEN

Ziare.

com

"Podul Constanta risca sa se prabuseasca. A fost construit in anul 1938, in doar 5 luni si nu a avut parte de reparatii decat la. Conform expertilor, starea actuala este mai mult decat ingrijoratoare.. Pe bulevardul de dedesubt trec zilnic zeci de mii de oameni; sunt doua linii de tramvai, doua de troleibuz, o linie de autobuz si doua benzi de circulatie pe sens.Pentru a evita o tragedie este necesara oprirea de urgenta a traficului, punerea in siguranta a traficului feroviar, demararea unei expertize tehnice si demararea unor lucrari de consolidare", avertizeaza Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate (ARCEN) pe pagina sa de Facebook.Comentariile internautilor arata ca problema este mai mult decat ingrijoratoare si explica de ce autoritatile prefera sa stea cu mainile in san:: Ar fi bine sa fie puse poze din timpul saptamanii, cand se sta bara la bara zeci de minute. In orice moment se poate intampla o tragedie. Din pacate, nu putem face nimic. Autoritatile sunt interesate sa fure, daca pica vor da vina pe morti. Ce cautau acolo..asa e la noi.: Locuiesc in complexul Metropolis Residence, langa podul Constanta. Arata deplorabil acest pod si cu frica, ingrijorare, privesc zilnic traficul rutier extraordinar de intens, deplasarea vehiculelor se face in pas de melc, iar pe pod trec trenuri! Nu stiu de ce nu se ia nici o masura, nu se face nimic sa se previna o nenorocire!!!: Primaria (mare, mica) asteapta tragedia, numai asa se urnesc lucrurile la noi.: Asa ceva nu poate fi consolidat. Armatura a fost expusa timp indelungat si este terminata. Betonul este faramitat si poros: Macar sa puna niste piloni de sustinere si panouri de protectie, in prima faza: Jiului e singura alternativa. Cealalta e sa nu se faca nimic, dar sincer, aia nu e de fapt o alternativa. Poate ca exista solutii care nu necesita oprirea totala a traficului (reducerea in timpul lucrarilor la o banda pe sens), dar oricum raspunsul la intrebarea asta nu trebuie sa-l dea cei de la ARCEN, ci responsabilii de la Primarie/CFR: Ma indoiesc ca poate fi consolidat fara sa fie inchis. Tin minte ca pentru lucrarile de consolidare la pasajul Marasesti se preconiza ca va sta inchis 4 luni. A stat doi ani.Anul trecut, jurnalistii de la Hotnews.ro scriau despre starea jalnica a podului aflat in Sectorul 1, la intersectia dintre Calea Grivitei si Soseaua Chitilei.Conform sursei citate, podul este in administrarea CFR, insa strada si calea de rulare a tramvaiului tin de Primaria Capitalei. Iata explicatiile date atunci de fostul si actualul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache (PSD):"Reabilitarea podului Constanta se face de catre Primaria Capitalei si Ministerul Transporturilor. Avem discutii cu primarul general pentru ca este un nod foarte important de legatura intre centrul sectului si zona Bucurestii-Noi, Chitila. Este in planul nostru, dar. Interesul major este al meu, al sectorului, pentru ca lumea din sector pe mine ma atentioneaza. Este una dintre prioritatile noastre. Noi nu putem investi acolo, fiindca nu este al nostru".In luna ianuarie, primarul general Gabriela Firea anunta public ca exista mai multe "proiecte mari de infrastructura" care vor demara in 2018, printre care si "largirea si reabilitarea Pod CF Constanta".C.B.