Imaginile saptamanii: Dancila si Firea au gatit pachetele cu carne, impreuna cu "surorile chinezoaice"

Pentru comparatie, iata ce fac si ce spun femei puternice din UE de Ziua Internationala a Femeii

Potrivit fotografiilor postate pe pagina de Facebook a primarului general Gabriela Firea , premierul Viorica Dancila, Rovana Plumb si Doina Pana, alaturi de peste 30 de reprezentante ale Organizatiei de Femei a Partidului Social Democrat, au gatit diverse preparate chinezesti, printre care si pachetele de primavara."O seara deosebita, organizata de Ambasada Chinei, de 8 Martie. Ne-am testat priceperea si in intonarea imnului national, dar si in arta culinara. Nu e rusinos sa fii bun la bucatarie", a transmis Firea pe Facebook.Astfel, pret de cateva ore, femeile din politica romaneasca au lasat deoparte postul Pastelui si au gatit in voie, chiar si cu carne."Ambasadorul Xu a tinut un discurs si a urat un sincer 'La multi ani' doamnei prim-ministru Dancila si oaspetelor, a apreciat in mod pozitiv realizarile remarcabile ale Chinei si Romaniei in cauza femeilor, si a felicitat calduros faptul ca doamna Dancila a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei.Ambasadorul Xu a relatat ca Romania si China intretin o prietenie traditionala, iarjoaca un rol special pentru promovarea relatiilor bilaterale", a transmis Ambasada Chinei Premierul Dancila a sustinut si un discurs in fata reprezentantilor ambasadei."In discursul dumneaei,cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, poreclita 'Ziua Zanelor' in China, si a apreciat eforturile din partea ambelor parti pentru promovarea egalitatii de sanse.Doamna prim-ministru Dancila a vorbit despre baza solida si potentialul urias ale prieteniei si cooperarii chino-romane, spunand ca Guvernul Romaniei si OFSD sunt dispuse ca intensifice schimburile si cooperarea cu Guvernul Chinei si, respectiv, Federatia Femeilor din Intreaga China, sa aduca contributie dezvoltarii durabile si sanatoase a relatiilor chino-romane, pentru ca visul comun de colaborare a ambelor parti sa devina realitate", a adaugat ambasada.Intrebata cum ar arata o Zi perfecta a Femeii pentru ea,, a raspuns ca nu se opreste din munca nici in aceasta zi si ca se concentreaza pe ceea ce se poate face in privinta violentei in familie indreptata impotriva femeilor."Ma tem ca nu am timp sa stau cu fetele si sa avem o seara impreuna", a spus May.Jurnalista a insistat cu intrebarea, iar premierul a adaugat ca sarbatorirea acestei zile nu este despre ce poti face pentru tine, ci despre ceea ce poti face pentru alte femei aflate in dificultate, arata Total Politics Sia transmis ca Ziua Femeii este o zi in care trebuie sa fie transmis mesajul ca lupta pentru egalitatea in drepturi a femeilor continua si azi, arata DNA India Pe 8 martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii. Aceasta a aparut la inceputul secolului trecut, cand femeile luptau pentru egalitate in drepturi, impotriva discriminarii si opresiunii masculine.De-a lungul timpului, s-a transformat intr-un prilej de sarbatorire a feminitatii si a reprezentantelor sexului frumos, indiferent de religie si rasa.Comunismul a pervertit sarbatoarea si a transformat-o in Ziua Mamei in Romania si in celelalte state de dupa Cortina de Fier, asa cum este ea inca celebrata si acum in China.